Yozgat'ta 514 çift evlilik kredisine başvurdu

‘Aile Kafe' çatısı altında toplanan ve Yozgat Belediyesi'nin de katkı sağladığı toplantıların ilki gerçekleştirildi. Bir ay sürecek olan projeye göre dört hafta boyunca paydaş kurumların da katkıları ile her çarşamba 15.00-17.00 saatleri aralığında atölyeler, söyleşiler ve eğitimler düzenlenmesi hedefleniyor.

Projede Yozgat İl Müdürlüğü Aile ve Toplum Hizmetleri birimi tarafından ‘Aile Yılı Faaliyetleri ve Proje' tanıtımları yapıldı. Ailenin önemi, evlenme yaşı, doğurganlık hızı, evlenecek gençlere kredi verilmesi, çocuk yardımı, evlilik öncesi eğitim programları, aile danışmanlığı hizmeti, dijital yayınlar gibi konu başlıkları değerlendirildi. Ocak ayından itibaren 514 çiftin evlilik kredisine başvurduğu ve doğum yardımlarında Mayıs ayı itibariyle 659 hak sahibi, bin 274 ödeme ve Haziran ayı itibariyle 737 hak sahibi 804 ödeme bulunduğu belirtildi.

Tanıtımda söz alan İl Müdürü Arif Topal 2025 yılının ‘Aile Yılı' ilan edildiğini vurgulayarak sözlerine başladı. Topal, "Hem Aile Bakanlığımız hem de taşrada biz İl Müdürlükleri olarak 81 ilde birçok etkinlikler yapıyoruz. ‘Aile Kafe' adı altında düzenlediğimiz bu etkinlik belki Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Bir ay boyunca haftada bir gün Çarşamba günleri 15.00-17.00 arası burada ailelerimizle buluşacağız. Aile yılının önemi, il müdürlüğümüzün yapmış olduğu faaliyetler ve ailenin önemi konusunda vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. İlimizde aile yılı kapsamında 70 kadar etkinlik yaptık. Bundan sonra da etkinlik ve programlarımız da devam edecektir" dedi.







