Hayat YTBden koronavirüs nedeniyle evinde kalan Türk vatandaşlarına online canlı konserler
AKTÜEL

YTB’den koronavirüs nedeniyle evinde kalan Türk vatandaşlarına 'online' canlı konserler

Dünyanın dört bir yanında Türk vatandaşları bir yandan salgın hastalık dolayısıyla evde dinlenirken, diğer yandan farklı aktiviteler ile zaman geçiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, koronavirüs nedeniyle evde vakit geçiren Türk vatandaşlarını dijital yolla dünyaca ünlü sanatçılarla buluşturuyor. “Dünyadaki Türkler Evinizde” sloganıyla internet üzerinden ‘online’ canlı konser programları düzenleniyor.

Haber Merkezi İHA
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), koronavirüs nedeniyle evinde kalanlar için dünyaca ünlü Türk sanatçılarla ücretsiz dijital konserler düzenliyor.


  • 17 Mart’ta Almanya’daki genç yeteneklerden Mozart ödüllü Ali İnsan’la başlayan dijital etkinliğe, 19 Mart’ta dünyaca ünlü şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Dönmez Hollanda’dan katıldı. Hatay’dan Hollanda’ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak yaptığı özgün müzikle uluslararası üne kavuşan Karsu’nun piyano konseri özellikle yurtdışında büyük ilgi gördü. YTB’nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan 45 dakikalık Karsu konserini 30 bini aşkın kişi izledi.

YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan konserlerde sevilen şarkıları seslendiren sanatçılar sosyal sorumluluk kapsamında düzenlenen projede tamamen gönüllü olarak yer alıyor. YTB tarafından düzenlenmeye devam edecek dijital konserler başta virüsün hızla yayıldığı Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde Korana virüs ile mücadele eden Türk vatandaşlarına moral niteliği taşıyor.

Dünyada ve Türkiye’de “Dombra” müziğiyle ünlenen Arslanbek Sultanbekov.


Dombra konseri

22 Mart 2020 Pazar günü (yarın) düzenlenecek dijital konserde dünyada ve Türkiye’de “Dombra” müziğiyle ünlenen Arslanbek Sultanbekov beğeniyle dinlenen eserlerini geleneksel müzik aleti dombra ile seslendirecek. Türkiye saati ile 21.00’de YTB’nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak konser, https://youtube.com/yurtdisitu... adresinden izlenebilecek.

İlk Türk kadın neyzen Burcu Karadağ.


Evde ney ziyafeti

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için moral niteliğinde olacak bir diğer konser dünyaca ünlü ilk Türk kadın neyzen Burcu Karadağ tarafından icra edilecek. Burcu Karadağ 23 Mart 2020 Pazartesi günü, Türkiye saati ile 21.00’de “online” ney üfleyerek evde kalan vatandaşları müzikle farklı bir yolculuğa çıkaracak.

Salgın dolayısıyla evlerinde vakit geçiren yurtdışındaki Türk vatandaşları için YTB tarafından düzenlenen dijital konserler önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

Ödüllü küçük piyanist büyük hedeflere ulaşmak istiyor
HAYAT
Ödüllü küçük piyanist büyük hedeflere ulaşmak istiyor
Burada üretim yapıyorlardı

Burada üretim yapıyorlardı

​Maske fırsatçıları vatandaşı zehirleyemeden yakayı ele verdi.
2 milyon aileye bin TL

2 milyon aileye bin TL

​Bakan açıkladı: İhtiyaç sahibi ailelere verilecek.
11 bini aştı

11 bini aştı

Koronavirüsten ölenlerin sayısı giderek artıyor.
3 aylığına<br>görev verilebilecek

3 aylığına
görev verilebilecek

Koronavirüs salgını sonrası kritik değişiklik...
Ülkelerine<br>geri döndüler

Ülkelerine
geri döndüler

​Kontrollerin ardından tek tek gemiye alındılar.
3 ülkeye<br>daha sıçradı!

3 ülkeye
daha sıçradı!

Tüm okullar tatil edildi, kara sınırları kapatıldı.
Caddeler yıkandı

Caddeler yıkandı

​Giresun Belediyesi bu çalışmalarını vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklara da taşıdı
Virüse karşı<br>naylonlu önlem

Virüse karşı
naylonlu önlem

​Eczaneden sonra kuyumcuda da görüldü.
Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

50 bölümlük 'Bilim Bakalım' filmleri yayınlanıyor.
Test sonuçları <br>belli oldu

Test sonuçları
belli oldu

​Hakan Çalhanoğlu'ndan koronavirüs açıklaması.
Koronada<br>son 24 saat

Koronada
son 24 saat

Verilen mücadelede yaşananları sizler için derledik.
'Pes' dedirten ihmal

'Pes' dedirten ihmal

​Bakanlık sabah uyardı ,akşam bu görüntü çekildi.
İstihbarat<br>ocakta uyarmış

İstihbarat
ocakta uyarmış

​Amerika'yı derinden sarsan koronaviürs iddiası.
16 marka<br>üretimi durdurdu

16 marka
üretimi durdurdu

​Koronavirüs salgını otomotivi sektörünü de vurdu.
Bir ülkede daha<br>bilanço ağırlaşıyor

Bir ülkede daha
bilanço ağırlaşıyor

33 kişi daha ​koronavirüsten hayatını kaybetti.
Dünya tarihini değiştiren 5 salgın

Dünya tarihini değiştiren 5 salgın

Hanedanlıkların çöküşlerinden, sömürgeciliğe...
Canı korumak farzdır

Canı korumak farzdır

Kanaat önderleri ve ilahiyatçılar çağrıda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.