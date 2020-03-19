Yücel Çelikbilek hayatını kaybetti

Yeni Şafak olarak evde ilk günümüz

Tüm Yeni Şafak ailesi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çalışmaya başladık. Editörlerimiz haber akışını kesmemek için 7/24 mesai harcarken bir yandan da çocukları ile renkli anlar yaşıyor. Yeni Şafak olarak evde ilk günümüzü gelin hep birlikte izleyelim.