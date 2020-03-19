Yücel Çelikbilek hayatını kaybetti

Beykoz eski Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'ten acı haber geldi. Uzun süredir hastanede tedavi gören efsane başkan, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çelikbilek'in cenaze namazı bugün saat 15.00'da İstanbul Çamlıca Camii'nde kılınacak.
1951 yılında Kars'ta dünyaya gelen ve 1956'dan beri İstanbul Beykoz'da yaşayan Çelikbilek, Gümüşsuyu Fatin Hoca İlkokulu'nu, Beykoz Ortaokulu'nu, Kadıköy Ticaret Lisesi'ni, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Mahalli İdareler Enstitüsü'nü bitirdi.
- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde mahalli idarelerle ilgili yüksek lisans çalışması yapan Çelikbilek, 1985 yılından itibaren yönetim kurulu üyeliğini yaptığı Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından İlim Yayma Cemiyeti'nin, 2002–2004 yılları arasında başkanlığını üstlendi. Kurucu üyesi olduğu İlim Yayma Vakfı'nın da başkanlığını sürdürüyordu.