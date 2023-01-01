Yunus Emre’nin dizeleri yapay zekada

Yunus Emre Enstitüsü’nün, yapay zeka ve NFT gibi yeni teknolojileri kullanarak sanat ile Türkçeyi bir araya getiren ‘Tanışkan Projesi’nin ilk yurt dışı durağı Amsterdam oldu. 14-15 Ocak’taki etkinliğe, enstitü uzmanları, Hollanda’da yaşayan teknoloji meraklısı çocuklar ve aileleri katıldı. Çocuklar ve gençlere yönelik ayrı oturumlarda düzenlenen atölye çalışmalarında katılımcılar, Yunus Emre’nin dizelerindeki ifadelerden hareketle hazırlanan örnek dijital içerikleri inceledi. Ardından Yunus’un dizelerindeki sözcükleri ve anlamları kendilerine göre yapay zekaya aktararak yeni dijital içerikler üretti. Atölyenin bir sonraki ayağı şubat ayının ortalarında Madrid’de gerçekleştirilecek.