Hayat Yürek Çıkmazı galasını yaptı
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'Yürek Çıkmazı' galasını yaptı

TRT 1’in yeni yapımı “Yürek Çıkmazı”, ilk bölümüyle televizyon ekranındaki yolculuğuna başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği dizinin senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı galasını yaptı
​TRT 1’in yeni yapımı “Yürek Çıkmazı”, ilk bölümüyle televizyon ekranındaki yolculuğuna başladı.

TRT 1’in yeni yapımı “Yürek Çıkmazı”, ilk bölümüyle televizyon ekranındaki yolculuğuna başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği dizinin senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme aldı. Dizinin başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta paylaşıyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, gösterim öncesi yaptığı açıklamada şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak için diziye imza attıklarını belirtti. Oyuncu Mesut Akusta ise dizinin ortaya koyacağı etkiye dikkati çekerek, yapımın Atike Hınçlıer’in Yürek Çıkmazı romanından uyarlandığını dile getirdi.

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