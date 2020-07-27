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​Yurt dışında kurban kesmek caiz mi?

Yurt dışında kurban kesmek caiz mi?

Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar yurt dışında kurban kesmek caiz mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki kişinin bulunduğu şehir veya yurt dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir? Haberimizde başka ülkede kurban kesilir mi? sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor.
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor.

2020 Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 31 Temmuz Cuma günü başlıyor. Bazı vatandaşlar tarafından yurt dışında kurban kesmek caiz mi? sorusunun cevabı merak ediliyor.

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Başka ülkede kurban kesilir mi?

  • "Kurban mal ile yapılan bir ibadettir. Mal ile yapılan ibadetlerde vekalet caizdir.Dolayısıyla kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir.
  • Vekalet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekaleti gereği gibi yerine getirmelidir.
  • Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve kurbanın kendisi adına kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır."

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