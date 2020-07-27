2020 Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 31 Temmuz Cuma günü başlıyor. Bazı vatandaşlar tarafından yurt dışında kurban kesmek caiz mi? sorusunun cevabı merak ediliyor.
Başka ülkede kurban kesilir mi?
- "Kurban mal ile yapılan bir ibadettir. Mal ile yapılan ibadetlerde vekalet caizdir.Dolayısıyla kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir.
- Vekalet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekaleti gereği gibi yerine getirmelidir.
- Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve kurbanın kendisi adına kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır."