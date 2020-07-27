​Yurt dışında kurban kesmek caiz mi?

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Sınav bitti sıra tercihte: Doğru üniversite tercihinin ipuçları

Tüm Türkiye'de iki buçuk milyonu aşkın adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bugün açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanması ile tercih maratonu da başlıyor. Üniversite öğrencisi olmak isteyenler, yaşamlarına yön verecek, mesleklerini belirleyecek ilk adımı bu tercihlerle yapacak. Peki, üniversite ve bölüm tercihi yapmanın ipuçları neler? Doğru üniversite ve bölüm nasıl seçilir? İşte doğru üniversite tercihinin ipuçları.