​Yurt dışında kurban kesmek caiz mi?

Ekonomi

Fiyatlar uçtu İstanbul'un dört ilçesinde vatandaş kiralık ev için sıraya girdi

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle evlilik sezonunun açılması, taşınmaların başlaması ve kentsel dönüşümdeki hareketlilik kiralık fiyatlarını da artırıyor. İstanbul’da 1500 TL olan bir daire yeni kiracılara 2500 TL’lere kadar fiyatlara kiralanabiliyor. Bazı ilçelerde ise kiralık konut sıkıntısı çekiliyor. Öyle ki Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar'da kiracı olmak için vatandaşlar, emlakçılara isim yazdırıp haftalarca dahi sıra bekliyor. Bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri ise eski kiracılarını çıkarıp yerine aynı evi iki katı fiyatına kiralamaya başladığı belirtiliyor.