Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkulede hızlı PCR testi imkanı Beklemeden yola devam
AKTÜEL

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı: Beklemeden yola devam

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule’de stant açtı. Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşadıkları ülkelere dönüş yapan Türk vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı’nda kısa süre içinde test sonuçlarını alarak yolculuklarına devam edebiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kapıkule Sınır Kapısı
Kapıkule Sınır Kapısı

Kapıkule Sınır Kapısı’nda açılan yeni PCR test merkezi ile birlikte, Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşadıkları ülkelere sınır kapılarından çıkış yapan vatandaşların Covid 19 testi yaptırmaları kolaylaştı.

YTB’den yurt dışındaki vatandaşlara burs programları
GÜNDEM
YTB’den yurt dışındaki vatandaşlara burs programları

Danışma hizmeti veriliyor

Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumların gerekli adımları atmasıyla, Kapıkule Sınır Kapısı yakınında oluşturulan test merkezinde yer alan YTBçadırında vatandaşlara her türlü konuda yardım sağlanıyor. Vatandaşlara yaşadıkları ülkelere dönüş yolunda danışma hizmeti sağlanırken, çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

YTB: Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlar için 14 gün gözetim uygulaması kalktı
EKONOMİ
YTB: Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlar için 14 gün gözetim uygulaması kalktı

Beklemeden yola devam

Test merkezinde PCR testlerini sıra beklemeden yaptırma imkanına kavuşan vatandaşlar beklemeden yola devam etme imkanına kavuştu.

YTB Desteğiyle ABD’deki Müslüman Toplumlara Gıda ve Hijyen Malzemeleri
KORONAVİRÜS
YTB Desteğiyle ABD’deki Müslüman Toplumlara Gıda ve Hijyen Malzemeleri

Test merkezinde görevli YTB personeli vatandaşlarımızla bire bir ilgilenerek test sonuçlarını kolayca edinmelerini sağlıyor.

7/24 yardım desteği

Yaşadıkları ülkelere dönüş yapan Türk vatandaşları seyahatleri süresince yaşadıkları sıkıntılarla ilgili "+90 530 257 25 99" nolu WhatsApp danışma hattından 7/24 yardım alabiliyor. Yurt dışındaki vatandaşlar için yol gösterici niteliği taşıyan “Memleket Yolu” web sitesine “memleketyolu.com” adresinden ulaşılıyor.

Irkçı saldırıları bize bildirin: YTB Başkanı Eren ırkçı saldırılara yönelik Yeni Şafak'a konuştu
DÜNYA
Irkçı saldırıları bize bildirin: YTB Başkanı Eren ırkçı saldırılara yönelik Yeni Şafak'a konuştu
Abone Ol Google News
Otobüste akılalmaz olay

Otobüste akılalmaz olay

​Kadına tokat attı, yolcular film izler gibi izledi.
İstanbulu kana bulayacaktı

İstanbul'u kana bulayacaktı

​Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı terörist yakalandı.
Yeni müjdeler yolda

​Bu sefer doğal gazın yanında petrol de olabilir.
Deniz yüzeyini kapladı

Deniz yüzeyini kapladı

​Giresun'daki sel felaketinin ardından yeni görüntüler.

Türkiye ​7 yılda çıkarılacak gazı 3 yılda çıkarabilecek.

​Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri.

​Yangın sonrası drone ile havadan çekildi.

Trabzonspor'un anlaştığı oyuncuda hesaplar karıştı.

Doğal gaz bulundu, ilanlar değişti: Tuna-1 manzaralı satılık 4+1

Polis ekipleri suç makinesini yakaladı.

​ABD Başkanı Donald Trump'tan övgü dolu sözler..
Tam 60 milyon lira!

Tam 60 milyon lira!

​Yük gemisinin suya batık kısmına sakladılar ama yakalandılar.
20 metre sürüklendiler

20 metre sürüklendiler

​Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.
Elimiz böyle güçlenecek

Elimiz böyle güçlenecek

​Doğal gaz alımını Rusya ve İran'dan kısmaya başladık.
Tek kaybeden<br>Atina olur

Tek kaybeden
Atina olur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı.
Arabalar evler<br>aşağı gitti

Arabalar evler
aşağı gitti

​Giresun'da yaşanan görülmemiş felaketi anlattılar.
BAE’ye en sert tepkiyi gösterdi

BAE’ye en sert tepkiyi gösterdi

​İsrail'le olan normalleşme utanç verici...
Karadeniz için yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir
Ekonomi

Karadeniz için yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından sürpriz gelişmeyi yorumlayan uzmanlar İsrail'in Doğu Akdeniz'deki 1 trilyon metreküplük keşfini örnek göstererek, Sakarya Havzası'ndan peş peşe yeni rezervlere ilişkin müjdeler gelebileceğini belirtiyor. Uzmanlar jeolojik olarak yan yana ya da üst üste formasyonlarda olmasından kaynaklı yeni rezervlerin hem doğal gaz hem de petrol şeklinde olabileceğinin de altını çiziyor. Yapılan araştırmalara göre Karadeniz'de “varlığı tahmin edilen” en az 7 trilyon 600 milyar metreküp doğal gaz rezervi olduğu biliniyor.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı: Beklemeden yola devam
Hayat

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı: Beklemeden yola devam

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule’de stant açtı. Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşadıkları ülkelere dönüş yapan Türk vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı’nda kısa süre içinde test sonuçlarını alarak yolculuklarına devam edebiliyor.
Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvurularda sona gelindi
Gündem

Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvurularda sona gelindi

Öğretmenlerin seminerlerinin başlamasıyla birlikte, Destekleme ve Yetiştirme Kursları da gündeme geldi. 2020-2021 eğitim yılında, DYK başvuruları öğretmenler için devam ediyor. e-Kurs başvuruları başladı mı? DYK burs başvuruları ne zaman alınacak? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.