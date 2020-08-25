Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı: Beklemeden yola devam

Kapıkule Sınır Kapısı’nda açılan yeni PCR test merkezi ile birlikte, Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşadıkları ülkelere sınır kapılarından çıkış yapan vatandaşların Covid 19 testi yaptırmaları kolaylaştı.
Danışma hizmeti veriliyor
Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumların gerekli adımları atmasıyla, Kapıkule Sınır Kapısı yakınında oluşturulan test merkezinde yer alan YTBçadırında vatandaşlara her türlü konuda yardım sağlanıyor. Vatandaşlara yaşadıkları ülkelere dönüş yolunda danışma hizmeti sağlanırken, çeşitli ikramlarda bulunuluyor.
Beklemeden yola devam
Test merkezinde PCR testlerini sıra beklemeden yaptırma imkanına kavuşan vatandaşlar beklemeden yola devam etme imkanına kavuştu.
7/24 yardım desteği
Yaşadıkları ülkelere dönüş yapan Türk vatandaşları seyahatleri süresince yaşadıkları sıkıntılarla ilgili "+90 530 257 25 99" nolu WhatsApp danışma hattından 7/24 yardım alabiliyor. Yurt dışındaki vatandaşlar için yol gösterici niteliği taşıyan “Memleket Yolu” web sitesine “memleketyolu.com” adresinden ulaşılıyor.