Yusuf Kıssası’na bugünden bakmak

Bununla birlikte okumak ve anlamanın dinamik bir süreç olduğu farklı yaş gruplarıyla tekrarlanan okumaların aynı metinde farklı nüanslara dair açılımları ortaya çıkardığı da bir gerçektir. Kıssa bağlamında düşünürsek daha genç yaşlarda insan zihni Hz. Yusuf’u merkeze taşırken, ileriki yaşlarda Hz. Yakub’a dikkat kesilir ve algıda seçiciliğin jenerasyonla birlikte farklılaşan yönünü açığa çıkartır. Benzer durumları yaşayan Bayram da Yusuf Kıssasına adeta Hz. Yakup Kıssası diyecek boyuta geldiğini şaşırarak fark eder. Bu anlamda okumak biyolojik yapıyla birlikte farklılaşan, çok boyutlu, kapsayıcı ve anlam derinliği kazandıran bir eylem olarak her daim hayatımızı zenginleştirmektedir. Bir diğer ifadeyle kendi biyolojik takvimimizle metindeki şahsiyetlerle kurulan benzerlik, ortaklık ilişkisi farklılaşmakta, detaylanmakta ve zenginleşmektedir. Kıssa özelinde bakarsak metnin bütününe vakıf olmanın, okumak yanında hayatın işleyişini an be an fark etmekle de ilintili olduğuna fark etmenin hayret ve hayranlığı kuşatır insanı. Vaiz olarak yıllardır başarılı bir dini anlatma misyonu üslenen Bayram gerek dersleri gerekse vaazlarında tanıştığı başarılı insanların önünü açmış ilerlemesi için teşvik ve imkan sağlamıştır. Bayram’ın entelektüel birikimi vaazlarına da derslerine de yansımaktadır. Bu da hitap ettiği grupları hem çeşitlendirmiş hem de zenginletirmiş, interaktif katılımı da sağlamıştır. Nitekim bu çalışması da bir gruplarla çalıştığı kıssayı öğrenme sürecinde katılımcılara ödev verdiği ve başarılı olanı kitabın sonuna eklediğini görüyoruz. Bu anlamda derse katılım üst duzeyde sağlanırken, katılımcıların onere edilmesi de önemli bir kriter olarak karşımıza çıkar. Bir diğer ifadeyle bizde pek görülmeyen emek, değer-kıymet ilişkisine dair olumlu bir katkı olması yanında, gereken yapıldığında yaşanan bereket ve feyzin sınırsızlığını da görürüz. Bize düşen dünyayı hakkaniyetle birlikte mamur edecek insanlar için çalışmak çabalamak olsa gerek..