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Yüzlerce TIR Suriye yolunda

Suriye’de uzun yıllardır devam eden savaş sebebiyle yüz binlerce insan yardıma muhtaç halde hayatına devam ediyor. Kışın gelmesiyle kamplarda yaşam daha zor hale gelecek. Koronavirüsün bütün dünyada arttığı bu zor günlerde, Suriye’de kış mevsimi artık daha tehlikeli.

Haber Merkezi Yeni Şafak
10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde 81 ilden ve İstanbul’dan yüzlerce insani yardım TIR’ı Suriye için hareket edecek.
10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde 81 ilden ve İstanbul’dan yüzlerce insani yardım TIR’ı Suriye için hareket edecek.

Çadırların ısınması, çocukların kışlık kıyafetleriyle oyunlar oynaması için İHH İnsani Yardım Vakfı harekete geçiyor. Suriye’de bugüne kadar milyonlarca kişiye yardım ulaştıran İHH, şimdi de “Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık” diyerek zor şartlarda kışı geçirmek zorunda kalan Suriyeliler için bir yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde 81 ilden ve İstanbul’dan yüzlerce insani yardım TIR’ı Suriye için hareket edecek.

  • Yarın saat 11:00’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’ndan yola çıkacak olan TIR’ların uğurlama törenine katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

“Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık”

Tarih: 10 Aralık 2020 Perşembe (Yarın)

Saat: 11:00

Yer: Atatürk Olimpiyat Stadı Açık Otoparkı | Başakşehir - İstanbul

İrtibat Tel: Bilal Gündoğdu - 0538 314 54 68

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