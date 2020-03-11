Hayat Zamansız temalı Sanat Mevsimi etkinliğine gençlerden büyük ilgi
KÜLTÜR SANAT

'Zamansız' temalı Sanat Mevsimi etkinliğine gençlerden büyük ilgi

Türkiye Gençlik Vakfı ve İslam İşbirliği teşkilatı Gençlik Forumu işbirliğiyle düzenlenen 'Sanat Mevsimi' organizasyonu, özgün bir proje olarak yeteneğini ortaya koymak isteyen gençlere kendilerini gösterme yolunda yeni bir kapı aralıyor. Yurtiçi ve yurtdışından projelerin gönderildiği organizasyona başvuru için son tarih 10 Mayıs 2020’ye uzatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜGVA Kültür Sanat Koordinatörlüğü tarafından organize edilen, İslam İşbirliği teşkilatı Gençlik Forum düzenlenen Sanat Mevsim gençlere yeteneklerimi sergileme fırsatı sunuyor.
TÜGVA Kültür Sanat Koordinatörlüğü tarafından organize edilen, İslam İşbirliği teşkilatı Gençlik Forum düzenlenen Sanat Mevsim gençlere yeteneklerimi sergileme fırsatı sunuyor.

“Öyle bir şey yap ki zamansız olsun” mottosuyla duyurulan Sanat Mevsimi organizasyonu, Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Gençlik Vakfı ve İslam İşbirliği teşkilatı Gençlik Forumu'nun ortak çalışmasıyla yeni yeteneklere sanatını icra etme fırsatı sunuyor.

15 bin TL destek verilecek

Farklı sanat dallarından, farklı disiplinlerden proje başvurularının yapıldığı organizasyonda 40 çalışma uzman juri tarafından seçilerek 15 bin TL ile desteklenecek.

Dünyanın dört bir yanını dolaşacak

Kasım 2020'ye kadar somut hale getirilmesi planlanan seçkin çalışmalar, dünyanın önemli merkezlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Atölye çalışmaları ve canlı performanslar da var

Sergi dışında canlı performans, atölye çalışmaları, seminer ve söyleşilerin yapılacağı Sanat Mevsimi 2020 yılının Kasım ayı içinde İstanbul’da ve ardında yurt dışında görücüye çıkacak.

Alanında tecrübeli isimler danışma kurulunda

Genç sanatçılara başarı yolunda kapı aralayan organizasyonun danışma kurulu, alanında tecrübeli isimlerden oluşuyor:

Prof. Dr. Suphi Saatçi, Mevlana İdris, İlhami Atalay, Haşmet Babaoğlu, Hikmet Barutçugil, Savaş Barkçin, Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Özcan, Muhammed Al-janabi, Doç. Yalçın Çetinkaya ve Prof. Dr. Wendy M. K. Shaw.

Son başvuru tarihi 17 Nisan 2020

Başvurular 10 Mayıs 2020 tarihine kadar www.sanatmevsimi.org/basvuru adresi üzerinden yapılabiliyor.

30 sağlıkçı virüse yakalandı

30 sağlıkçı virüse yakalandı

​Ülkede 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetmişti.
Bu nasıl hijyen?

Bu nasıl hijyen?

​Yok satan maskelerin üretildiği atölyeden ilginç kareler.
Gözler Beştepede

Gözler Beştepe'de

Erdoğan 'koronavirüs' gündemiyle kabineyi topladı.
Silahları incelediler

Silahları incelediler

​Bakan Akar ve komuta kademesinden ASELSAN'A çıkarma.
Virüslü kafa

Virüslü kafa

New York Times, CNN ve BBC'den skandal paylaşım.
Gelen veriler <br>ümit verici

Gelen veriler
ümit verici

​Bilim Kurulu Üyesi profesörden çok önemli korona açıklaması.

Virüs doğrudan tehdit ediyor

Virüs doğrudan tehdit ediyor

​İstanbul'un merkezindeki tesis ziyaretçilere kapatıldı.
25 yıl sonra<br>ikinci kez toplanıyor

25 yıl sonra
ikinci kez toplanıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı...
Putin'in gizli<br>paralı ordusu

Putin'in gizli
paralı ordusu

​Suriye ve Libya'da karşımıza çıktılar.
Krizi<br>fırsata çevirdiler

Krizi
fırsata çevirdiler

Termal kameralar, robotlar ve hava temizleyicileri yok satıyor.
10 bini geçti

10 bini geçti

​İran'daki koronavirüs salgınından korkutan rakamlar.
Dükkanda 5<br>internette 7 kat arttı

Dükkanda 5
internette 7 kat arttı

​Koronavirüs sonrası satışlarında patlama yaşandı.
İki ay direnelim

İki ay direnelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama.
Haziran'da biter!

Haziran'da biter!

SARS'ı önleyen bilim adamından müjde
İsyan<br>ettiren görüntü!

İsyan
ettiren görüntü!

​'Fiyatları biz artırmadık kimse fırsatçılık yapmasın.'
Akılalmaz yöntem

Akılalmaz yöntem

​Yunan askerinden sınırda tepki çeken hareket.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.