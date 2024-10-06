Zarifoğlu ile söyleşi

Erçiş’in Hayal Bilgisi, 54. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Cihat Albayrak’la Ayşe Ünsal’ın beraber yönettikleri derginin kapağını Sinem Öztürk çalışması ve Feyz Kariha’nın “ne kadar da şımarık duruyor / tüm şiirler / acının karşısında” dizeleri süslüyor. Giriş yazısında, “Yazacağız” deniyor ve ekleniyor: ... zalimlerin suratlarına varıncaya dek mümkün olan her yere yazacağız. Dergiyi okumaya sondan başladım çünkü sonda bir söyleşi vardı. Erdal Şahin, merhum Cahit Zarifoğlu’nun eşi Berat Hanımefendi’yle konuşmuştu. Bazıları yeni yayımlanan fotoğraflarla desteklenen konuşmanın kısa tutulmasına üzüldüm. Şiirlerin son bölüme bırakıldığı dergide aralarında imam hatip liseli Betül Sever, Emre Okyay, Cihat Albayrak, Feyz Kariha, Mehmet Türkmen, Nilüfer Zontul Aktaş, Müştehir Karakaya ve Semih Çar’ın (notlu şiiriyle) olduğu 25 şair yer alıyor. Abdulkadir Taş, Ahmet Hamdi Çınar, Arif Onur Solak, Ayşe Kalaycı, Burak Şen, Erdal Şahin, Hakan Çelebi ve İlkay Çoşkun’sa bu sayının hikâyecileri. Mahmut Bıyıklı, Dergi Delileri’ni yazmış. Mevzubahis’te Bedir Acar, Fahri Tuna ve Hakkı Yanık yazar ve şairlerin şehirlerle ilişkisi üzerine iki soru cevaplamışlar. Mustafa Uçurum’un metin başlığı, Mağrur Öfke: Necip Fazıl. Nigar Nas Kocabaş, Rıdvan Adıyaman, Rıdvan Şahin, Selda Meydan, Süreyya Şahin, Şaban Yurtcu, Şakir Kurtulmuş, Yasemin Büyükpınarbaşılı, Züyneb Gür ve Merve Nâsır’ın da katkı sunduğu edebiyat ve iyilik dergisine, hayalbilgisi@windowslive.com e posta adresinden veya 0506 355 97 19 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Değinmeler...

Mustafa Kutlu, Yeni Şafak’taki 25 Eylül 2024 tarihli yazısında soruyor: Kırk yıl sonra olimpiyatlardan tek altın madalya olsun alamadan döndük. Anadolu’nun her yanına dağılan, ilçelere kadar varan kapalı spor salonları, stadyumlar, yüzme havuzları, tesisler ile sayıları milyona ulaşmış sporcu ordumuzdan, idarecilerden daha iyi bir netice beklerdik. Demek ki bunca yatırım bir rüzgâr estirememiş. Bu ülkenin sosyalistleri, İslâmcıları, ülkücüleri vardı. Nerede onlar? Fikren nerede duruyorlar? Fikren bir rüzgâr estirebiliyorlar mı? Bu sorunun altına imzamı atıyor ve ekliyorum: Bayrak rüzgâr bekliyor.





Hayal Bilgisi’nden:

”Cahit Bey çok iyi bir eşti. ... Saygım, sevgim ve hürmetim vardı. Kendisi de bana karşı hep çok ilgili, merhametli, zarifti. ... dört çocuğumuz vardı. Çocuklar da babalarını çok sever, hasretle beklerlerdi. İşten gelince kapıda beşimiz birden karşılardık. Keyifle hazır olan soframıza otururduk. 11 yıllık evliliğimiz oldu. Hâlâ eli üzerimizde. Mukadderat...” Berat Zarifoğlu





4 Soru Ayşe Ünsal

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Dergi okuru olmak, oluşturulan o rengarenk ve zengin motifte bir yer edinmek demek benim için. Bu aidiyet duygusu beni çokça mutlu ediyor.

2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Takip etmeye çalıştığım dergiler var. İzdiham, Kafka Okur, Post Öykü, Sabitfikir ve Popular Science dergileri bunlardan bazıları.

3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

14 yıldır yayın yönetmeni olduğum Hayal Bilgisi dergisinde düzenli olarak yazıyorum. Onun dışında genç arkadaşların çıkardığı ‘fanzin’leri çok önemsiyor, onlara katkı sunmaya çalışıyorum.

4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Bu soru beni Hayal Bilgisi’nin son sayısındaki Cahit Zarifoğlu’nun kıymetli eşi Berat Zarifoğlu ile yapılan röportaja götürdü. Bir edebiyatçının başarı hikâyesinin devamı muhakkak ki sırtını huzurla ve güvenle yaslayabildiklerinden aldığı güçle mümkündür biraz da. Bu yüzden Berat Hanım’ın anlattıkları benim için çok kıymetliydi. Bir de çocuk dergisi olarak çok güzel bir çıkış yapan Kuşluk dergisi, 2024’ün tüm abonelik gelirlerini Gazze’ye bağışladı. Bunu da kesinlikle dikkat çeken güçlü bir duruş ve hareket olarak değerlendiriyorum.





Özgür Filistin

Edebiyat Ortamı 100 sayıyı geride bıraktı. Sadık Yalsızuçanlar yönetimindeki ‘kitap gibi dergi’, kitap ikramıyla geldi. Yunus Emre’nin bir şiiriyle açılan 300 sayfalık yeni sayının soruşturma konusu, ‘özgür Filistin’. 104 sayfa ayrılan soruşturmaya şair, yazar, gazeteci, akademisyen, iş adamı, çevirmen, yönetmen ve yayıncıların olduğu 65 kişi katılmış. Bu sayıya, aralarında Mehmet Atilla Maraş, Yaşar Akgül, Sinan Ulakcı, Emine Gülden Güzel, Melâye Cezîrî, Mahmud Derviş, Rainer Maria Rilke, Fedwa Tuqan ve Batuhan Poyraz’ın olduğu yaklaşık 26 şair katkı sağlamış. Bahsi, Yasin Gedik dizesiyle bitireyim: zaman gelir öğütür fazlalıkları / her şeyden kalan yine şiir olur. Derginin söyleşi konukları Can Ülgen’in konuştuğu Sadık Koç, Bayram Zıvalı’nın sorularını cevaplayan Zeki Altın ve Dilek Altundağ’ın misafir ettiği Hicret Birik. Şöyle diyor Birik: Yazıyorum çünkü kendi gerçeğimi sevmiyorum. Hayal kurabilmenin insanın en büyük zenginliği olduğunu düşünüyorum. Küçürek Öyküler’de Fatma Nur Uysal Pınar imzası var. Ersin Özarslan, Ebubekir Eroğlu’nun ‘Buluşma’ şiiri üzerine bir metin kaleme almış. Sinan Ulakcı’nın deneme metninin başlığı, Hokkâ- Bâz. Anılanların haricinde yaklaşık 30 kalemin destek verdiği ve söyleşilere, öykülere, kitap incelemelerine, denemelere, şiirler ve çeviri metinlere ‘ortam’ hazırlayan iki aylık edebiyat dergisine, edebiyatortami@gmail. com.tr e posta adresinden veya 0312 229 82 44 no’lu telefondan ulaşılabilir.





İnsanlığın Utancı: Gazze

Abdullah Kasay yönetimdeki Mahalle Mektebi, 79. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Derginin güzel bir yanı var. İşler paylaşılmış. ‘Öykü’ye Ali Güney ve Zeynep Sayman; ‘şiir’e Ömer Korkmaz ve Kemal S. Sayar; ‘düşünce’ye Fatih Cihat Büyükmatur editörlük yapıyor. Öyküyle başlıyorum okumaya. Fatma Nur Uysal Pınar, Nilay Erik, Serap Kılınçoğlu, Tuğba Boz ve Sahra Tahiroğlu bu sayının öykücüleri. İymanğazı Nurahmet, Masume Ahmedova ve Baha Tahir’den de üç de çeviri çalışma var. Şiire gelirsek, ilki Vural Kaya’dan. Mustafa Uçurum, Burhan Sakallı, Ali Burhan Eren, Kadir Korkut, Muhammed Hikmet, Mehmet Akif Öztürk, Selver Yavuz, Uğur Saraç, Süleyman Koyuncu ve Hüseyin Enes Ünal diğer şairler. Mektebin söyleşi konukları Yasir Korkmaz’la Abdullah Kasay’ın sorularını cevaplayan Ali Güney. Kadir Yılmaz’la Şeyma Subaşı konuşmuş. Dilek Altundağ’ın misafiri Fatih Selvi. Rukiye Saran Aydın ve Naciye Kaya diğer konuklar. Aydın’la Fatma Yavuz, Kaya’yla F. Zehra Aydemir konuşmuş. Yazıma da başlık yaptığım İnsanlığın Utancı: Gazze başlıklı metin Mehmet Kahraman imzalı. 20 ismin daha katkı verdiği hayat edebiyat dergisine, mail@mahallemektebidergisi.com e posta adresinden veya 0530 682 24 42 no’lu telefondan ulaşılabilir.



