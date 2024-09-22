Sarı bisiklet ile geleceğin ustaları yetişiyor

ETi Sarı Bisiklet, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile başlattığı iş birliği kapsamında mesleki ve teknik liselerin eğitim müfredatına “Bisiklet Üretimi Montajı ve Mekanikerliği” dersinin eklenmesine öncülük ediyor. Eğitim programlarına eklenmesi için ilk adımı atılan ve 38 hafta sürecek ders kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin üreteceği bisikletleri üniversite kampüslerinde ve liselerde ücretsiz şekilde kullanıma sunacak olan ETİ Sarı Bisiklet, bu yolla gençlerin bisiklete erişimlerini de kolaylaştırmayı hedefliyor. ETi Sarı Bisiklet ayrıca bisikletin gündelik yaşamın bir parçası haline gelebilmesi için üniversite öğrencilerinden oluşan “ETİ Sarı Bisiklet Elçileri”yle bisiklet sevgisini tüm Türkiye’ye yaymaya hazırlanıyor.

Gençlerin kampüs içi ulaşımlarını bisikletle kolaylaştırılması hedefleniyor

ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz, “ETi Sarı Bisiklet’in 10’uncu yıl dönümünde, Türkiye’de mesleki ve teknik Anadolu liselerinin eğitim müfredatına bisiklet üretiminin dahil edilmesi için öncülük ediyor, meslek lisesi öğrencilerinin tam teşekküllü ve sertifikalı bisiklet üretimi eğitiminden geçmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla ülkemizin alanında en önde gelen eğitim kurumlarından Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yaptık. Pilot uygulamasını ilk olarak bu okulda başlattığımız ‘Bisiklet Üretimi Montajı ve Mekanikerliği’ dersinin, önümüzdeki dönemde tüm meslek liselerinde yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Bu dersin istihdamdaki ustalık açığına da olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz” diyor.

Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri bölümü öğren-cilerinin yıl boyunca üreteceği 200 adet bisiklet ile ETi Sarı Bisiklet projesi kapsamında 4 üniversite kampüsü ile 2 liseye paylaşımlı bisiklet sistemi kurularak gençlerin kampüs içi ulaşımlarını bisikletle kolaylaştırılması hedefleniyor.

Bisiklet üretimini okulumuzda ifa edeceğiz

Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Günay Bahçeci ise nitelikli personele ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bahçeci, müfredat hakkında şu bilgileri veriyor: “Bisiklet, metal sektörü kapsamında imalatı yapılan ve teknolojik olarak geliştirilen bir ürün. Gerek malzeme gerekse montaj teknolojisi bakımından, metal teknolojisi üretimi basamaklarıyla örtüşüyor. Bisiklet üretim sektörünün nitelikli personel ihtiyacının eğitim programı boyutuyla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu yıl itibarıyla bir ilk olarak bisiklet üretimini okulumuzda ifa edeceğiz, bu hususta çocuklarımıza eğitimler vereceğiz.











