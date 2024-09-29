Yerli ve milli inovasyonun öncü kadınları

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde bu yıl 8.’si düzenlenen “İnovasyonda Kadın Programı”nda finale kalan 31 kadın girişimci arasından dereceye girenler geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen törenle belli oldu. Hakem heyetinin değerlendirmesi sonucunda, girişimci kadınların geliştirdiği projelerden 6’sı toplamda 1 milyon TL ödüle layık görüldü. Kuluçka kategorisinde birincilik ödülünü Helios Bilim ve Teknoloji projesiyle katılan Gizem Uysal kazandı. İkincilik ödülünü Advoard Robotics projesi ile katılan Pınar Oğuz Ekim, üçüncülük ödülünü ise Bioprobif projesi ile Havva Bozkurt kazandı.





16 kadın kendi şirketini kurdu

KADEM İnovasyonda Kadın Programı’na 2015 yılından bu yana 2 binin üstünde kadın girişimci başvurdu. 200’den fazla kadın girişimci, girişimcilik kampına katıldı. Kamplar sonunda finale kalarak ödül ve sertifika alan 36 kadın girişimciden 16’sı kendi şirketini kurdu ve 6’sı yatırım aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı ve farklı sektörlerde önemli başarılara imza attı.





Girişimcilik kampında kadınlara verilen destekler

KADEM İnovasyonda Kadın Kampı’nda her sene girişimcilere, açık ofis ve prototipleme atölyesini ücretsiz kullanım, tecrübe paylaşımı ve yatırım fonlarına erişim imkânı sağlanıyor. Ulusal ve uluslararası projelere başvuru mentorluğu ile dijital gazetelerde fotoğraf/ video tanıtım olanaklarının da sağlandığı girişimciler, finans, satış, pazarlama, müşteri yönetimi uygulamalarına ücretsiz erişebiliyor. Yeni Şafak Pazar olarak ödül alan isimlerden Gizem Uysal, Pınar Oğuz Ekim ve Havva Bozkurt ile konuştuk.





Yarının lojistiğini robotların birleştiği güçlerle inşa ediyor

İkincilik ödülünü Advoard Robotics projesi ile katılan Pınar Oğuz Ekim kazandı. Ekim, otonom araç teknolojileri ve yapay zeka lojistik teknolojileri alanında geliştirdiği Advoard Robotics ile; birbirinin konum ve rota bilgisinden haberdar olarak, işbirliği içinde hareket eden, tamamen otonom mobil filo robotları ve yazılımları geliştirmekte. Ekim projesini şu sözlerle paylaşıyor: “2020 Kasım ayında Advoard Robotics adlı şirketimizi kurduk. Geliştirdiğimiz teknoloji, her robotun haritalama, konumlandırma, yol planlama, otonom sürüş kabiliyeti ve bu bilgilerin paylaşılmasını içeriyor. Filolar halinde hareket eden robotlar, yapay zekaya dayalı algoritmalar sayesinde minimum rota uzunluğunda maksimum verimlilikle çalışıyor. Tamamen kendi bünyemizde geliştirdiğimiz ürünlerimiz sayesinde daha ucuz, daha fazla yük taşıyabilen, her türlü depo yönetimi uygulamasıyla birleştirildiğinde daha esnek bir yapıya sahip benzersiz bir değer elde ediliyor. Advoard Robotics yarının lojistiğini robotların birleştiği güçlerle inşa ediyor.”





Karbonu yakalayın yarınları kurtarın

Birincilik ödülünü Helios Bilim ve Teknoloji projesi ile katılan Gizem Uysal kazandı. Uysal’ın tarım teknolojileri ile çevre teknolojileri alanında geliştirdiği Helios projesi ile; ileri teknolojik malzemeler kullanarak havadan karbon yakalayıp, bu karbonu seralarda tarımsal verimliliği artırma yönünde kullanılması hedefleniyor. 2023 aralık ayında şirketi kurduklarını söyleyen Uysal, “Araştırmalarım sırasında yeşil kimya, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği gibi birçok kavramla karşılaştım. Bu kavramları akademik olarak derinlemesine incelediğimde de aslında ne kadar büyük bir problemle yüzleştiğimizi fark ettim. Sonrasında da Helios’u kurdum. Helios ile ‘Karbonu yakalayın, yarınları kurtarın’ diyoruz. Biz endüstriyel baca gazlarından çıkan karbondioksiti yakalayan ileri teknoloijik bir malzeme geliştirdik. Bu malzemeyle yakaladığımız karbondioksitler farklı bir endüstrinin girdisi olarak kullanılabilir hale getiriliyor. Böylece döngüsel bir ekonomi elde ediliyor. Bir fabrikanın atığı bir başka fabrikanın girdisi olabiliyor” sözleriyle projesini anlatıyor.





Keyifle tüket, sağlıkla yaşa

Üçüncülük ödülünü ise Biopreobif ile Havva Bozkurt kazandı. Bozkurt, “Gıda ambalajı günümüzde petrol türevli hammaddesi plastik malzemelerden elde edilmektedir. Bu malzemelerin içerdiği mikroplastikler de insan sağlığına ve atık olarak da doğaya ciddi zararlar vermektedir. İki yıldır satışta olan Probif isimli probiyotik gıda takviyesi ürünümüzün mikroplastik yok edici özelliği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkında yaptığımız çalışmalar da çok iyi bir biyomalzeme potansiyeli taşıdığını gördük. Bilimsel çalışmalarımızın yol göstericiliği ile dünyada ilk ve tek probiyotik tabanlı yenilebilir ve içilebilir gıda ambalajı ve biyoçözünür biyoplastik ürün geliştirmeye başladık. Hepimizin günlük hayatlarının vazgeçilmezleri olan kahve ve çay keyfiniz hem doğaya hem de sağlığınıza iyi gelecek. ‘Keyifle tüket, sağlıkla yaşa’ diyoruz” sözleriyle anlatıyor. “Gelecekte yerli ve milli bir firma olarak bizde varız diyoruz! Şimdi sıra bunu dünyaya tanıtmakta” ifadelerini kullanıyor.



