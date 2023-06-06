Zarifoğlu Külliyatı’na yedi yeni kitap

Ketebe Yayınları, Cahit Zarifoğlu’nun 36. vefat yıl dönümünde, yedi kitabını daha yayıma aldı. Bu hafta satışa sunulacak eserlerin birçoğu ilk kez okuyucuyla buluşacak. Arşiv taramalarını Yusuf Turan Günaydın’ın yaptığı kitaplar, editörlerin titiz çalışması sonucu yayıma hazırlandı. Güneşte Bir Gece, Bir Kelime Daha, Şehirde Köşe Bucak, Ben de Botanikten Hiç Anlamam, Okuyucular, Sütçü İmam, Sizi Görmeliydim kitaplarıyla Zarifoğlu Külliyatı’nın büyük bir kısmı tamamlanmış olacak. Çalışmaları devam eden kitaplar ise önümüzdeki aylarda külliyata eklenecek.

100 YENİ YAZI ÜZERİNDE ÇALIŞILDI

Yayınevi, geçtiğimiz sene yazarın ilk kez yayımlananlar da dahil tüm şiirlerini “Hızla Akan Mızrak” isimli kitapta toplamıştı. Bu sene ise zamanında dergilerde ve gazetelerde yazmış olduğu yazılarla birlikte, henüz yayımlanmamış denemeler, senaryo taslakları, okuyucularla konuşmalar gibi farklı türde eserleri kitaplaştırdı. Daha önce herhangi bir edisyonda yer almamış yaklaşık 100 yeni yazı üzerinde çalışıldı. Hepsi yeniden tasnif edilip bölümlere ayrıldı. Denemeler adı altında; “Güneşte Bir Gece” (düşünce yazıları), “Bir Kelime Daha” (edebiyat yazıları), “Şehirde Köşe Bucak” (ilk gençlik yazıları) kitapları toplanırken, okuyucu mektuplarına cevap verdiği yazıları “Okuyucularla” kitabında yayımlandı.

SENARYO TASLAKLARI BİLE VAR

“Ben de Botanikten Hiç Anlamam” isimli eserinde Zarifoğlu’yla yapılan ya da onun başkalarıyla yaptığı konuşmalar ve kızı Betül Zarifoğlu ile bir konuşması yer alıyor. Önceki seride yer almayan Sütçü İmam kitabı da seriye dahil edilerek, yeniden yayıma hazırlandı. “Sizi Görmeliydim” başlığındaki son kitapta ise bütün kurmacaları toplanıyor. İçerisinde daha önce yayımlanan altı öykü, hiçbir yerde yayımlanmamış öykü denemeleri ve senaryo taslakları bulunuyor.

EĞİTİCİ YÖNÜNÜ GÖRECEĞİZ

2022 yılının başında Zarifoğlu üzerine çalışmaya başlayan Yusuf Turan Günaydın, usta yazarın Demokrasiye Hizmet, Yeni Devir, Zaman ve Milli Gazete’deki yazılarını inceledi. Günaydın, bir buçuk yıllık çalışma sonunda yazarın farklı yönlerini göreceğimizi söyleyerek süreci şu sözlerle özetledi: “Zarifoğlu’nun eksik kalan parçalarıyla ilgili bir altyapı çalışması yaptım. Belirlediğim gazete ve dergileri taradım. Karşıma ilk gençlik çağında kaleme aldığı yazıları, öyküleri, şiirleri ve fotoğrafları çıktı. Demokrasiye Hizmet isimli mahalli bir gazetede 17-18 yaşında yazdığı yazılarda Maraş’ın bugün unutulmuş yönlerini anlatmış. Zarifoğlu’nun ilk kalem ürünleriyle birlikte ‘Okuyucularla’ kitabında eğitici tarafını da göreceğiz. Bütünlüklü bir Zarifoğlu portresi ortaya çıkmış olacak. Tam anlamıyla son noktayı koyduk demek mümkün değil ama büyük çoğunluğunu kitaplaştırmış olduk.”







