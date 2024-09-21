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Zehra Nur Karaça'nın iyilik hikayesi

Zehra Nur Karaça'nın iyilik hikayesi

11:5021/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Zehra Nur Karaça’nın dünyanın farklı coğrafyalarında yetim çalışmaları sırasında yaşadığı duygu dolu anıların yer aldığı video, İHH Youtube kanalında yayında.
Zehra Nur Karaça’nın dünyanın farklı coğrafyalarında yetim çalışmaları sırasında yaşadığı duygu dolu anıların yer aldığı video, İHH Youtube kanalında yayında.

Lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte yetimlere yönelik yardım çalışmalarında bulunan Zehra Nur Karaça, bugün İyilikte Yarışan Sınıfları Projesinin sorumluluğunu üstleniyor. Karaça’nın iyilik hikâyesi, İHH Youtube kanalında yayında.

Zehra Nur Karaça, henüz lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte bir iyilik yolculuğuna çıktı. Bu iyilik yolculuğunda Karaça ve arkadaşları yetimlere dokundu, onlara düzenli olarak destek ulaştırdı.

Karaça’nın iyilik yolculuğu liseden sonra üniversitede de devam etti. Yetimler, hep hayatında önemli bir yer tuttu.

Üniversite mezuniyetinin ardından Karaça, yetimlere yönelik çalışmaların içerisinde yer almaya devam ediyor. Karaça bugün, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yürütülen İyilikte Yarışan Sınıflar Projesinin sorumluluğunu üstleniyor.

Zehra Nur Karaça’nın dünyanın farklı coğrafyalarında yetim çalışmaları sırasında yaşadığı duygu dolu anıların yer aldığı video, İHH Youtube kanalında yayında.




#İHH
#Zehra Nur Karaça
#İyilikte Yarışan Sınıfları Projesi

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