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Hayat

Zeki Ünal resim sergisi açtı

Eski AK Parti Milletvekili Zeki Ünal, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Fuaye Alanında yağlı boya sergisi açtı.

04:00 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Eski AK Parti Milletvekili Zeki Ünal

Eski AK Parti Milletvekili Zeki Ünal

Ünal'ın seçtiği fotoğraflardan tuvale aktardığı
"Tarih ve Tabiat Hazineleriyle Türkiye-Tuvalden Yansımalar"
,
"15 Temmuz Direnişinden Tuvale Yansıyanlar"
ve
"Balkanlarda Osmanlı izleri"
koleksiyonlarından oluşan eserleri 24 Nisana kadar görülebilecek. Ünal uzun süre sergi açmak için fırsat bulamadığını söyleyerek, Türkiye'yi baştan başa dolaştığını ve gezdiği yerleri tuvallerine yansıttığını aktardı.
Ünal,
"Başta Anadolu Ajansı olmak üzere değişik basın yayın organlarından derlediğim fotoğraflardan bazılarını tuvale yansıtmaya çalıştım. Umarım faydalı olur"
dedi.
#Zeki Ünal
#resim sergisi
#Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
1 gün önce
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