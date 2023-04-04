Zeki Ünal resim sergisi açtı

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın, Rami Kütüphanesi’nde açtığı “Kutsal Risâlet” sergisi büyük ilgi görüyor. Sergide hüsn-i hattın en önemli isimlerinden Yâkût el-Müsta’sımî ve Şeyh Hamdullah başta olmak üzere 8. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar farklı dönemlerden pek çok hattatın eseri yer alıyor.