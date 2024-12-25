Zerzevan Kalesi'ne yapay zeka dokunuşu: 3 bin yıllık ritüeller böyle canlandırıldı

“Bu aşamaların her biri belli bir acı, belli bir eşikten sonra seviye atlıyorsunuz. Bu aşamaları, Aytaç hocamızın yazmış olduğu makalelerden araştırarak kendi çapımda bunları yapay zeka ortamında yorumlayarak birleştirdim ve güzel bir projeye imza attığımı düşünüyorum. Bu tapınağa girmeniz için ya yüksek rütbeli bir asker, ya başarılı bir insan, ya da zengin bir tüccar olmanız gerekmektedir. Bu inanca herkes girebilir ancak Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras ayinlerine sadece orada bulunanlar girebilir ve bu hep gizem olmuştur”