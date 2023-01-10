Zeus Sunağı’na yeşil ışık

Milattan Önce 2. yüzyılda inşa edilen ve 1868-1870 yıları arasında götürüldüğü Berlin’de sergilenen Zeus Sunağı’nın Türkiye’ye iadesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kültür ve Turizm ile Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra belediyeler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katkı verdiği çalışmalara Almanya’dan destek geldi. Berlin Eyaleti Adalet, Çeşitlilik ve Ayrımcılık Senatörlüğü Müsteşarı Saraya Gomis’in, bir gazeteye verdiği demeçte Zeus Sunağı’nın Türkiye’ye iade edilmesi yönündeki açıklamaları Türkiye’de olumlu karşılandı. “Yitik Miras-Zeus Sunağı” kitabının yazarı Prof. Dr. Ali Sönmez, Zeus Sunağı’nın dünya kültür tarihinin en önemli eserlerinden birisi olduğunu belirtti.

Ali Sönmez

TROYA HAZİNELERİNE DE ZEMİN HAZIRLAR

Sunağın 140 yıldır Türk topraklarının dışında Almanya’da bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sönmez, bu konudaki en büyük tartışma konusunun; Almanların sunakla ilgili verilen kazı izinlerinin tamamının Osmanlı Devleti tarafından kendilerine verildiğini belirtmeleri olduğunu söyledi. Sürece ilişkin bilgi veren Sönmez, “Çok uzun yıllardır sunağın Türkiye’ye gelmesi için girişimler devam ediyordu. Müsteşar Saraya Gomis’in bu açıklaması son derece önemli. Hiç şüphesiz ki bu gelişme en azından karşı tarafla masaya oturup Zeus Sunağı meselesini tartışılabilecek bir zemin oluşturma açısından son derece önemli görüyorum ve önemsiyorum” dedi. Sönmez, Zeus Sunağı gelişmesinin yurt dışına kaçırılan Troya Hazineleri için de bir zemin oluşturabileceğini sözlerine ekledi.

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