Hayat Ziyafet Sofrası 500 kez perde açtı
KÜLTÜR SANAT

Ziyafet Sofrası 500. kez perde açtı

Tiyatro Külliyen’in kapalı gişe oynayan eseri “Ziyafet Sofrası” dün akşam 500. kez sahnelendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziyafet Sofrası 500. kez perde açtı
Ziyafet Sofrası

Tiyatro Külliyen’in kapalı gişe oynayan eseri “Ziyafet Sofrası” dün akşam 500. kez sahnelendi. Sancaktepe’de izleyiciyle buluşan oyunun yönetmenliğini Osman Doğan, uyarlamasını ise Ayşe Şahinboy Doğan üstleniyor. Eser, bugüne kadar Avrupa’da 7 ülkede, Türkiye’de 65 ilde sahnelendi. Yaklaşık 90 dakika süren ve tek perdeden oluşan oyun, kış günü yolu bir dergaha düşen iki sarhoşun hikayesini anlatıyor. Oyuna ilişkin konuşan Ayşe Şahinboy Doğan, “Yazdıklarımın tiyatroda hayat bulması, seyircinin ayakta alkışlayarak takdir etmesi, beğenmesi ve 500. kez sahne alacak, temposu hiç düşmeyen mizahi bir oyunun yazarı olmak gurur verici” dedi. Yönetmen Osman Doğan ise uzun yıllar seyirciyle buluşmak hayalleri olduğunu söyledi.

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