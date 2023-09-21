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Hayat

Zor zamanda direnenlerin sahnesi

Bu yılki teması “29 Ekim’den 15 Temmuz’a Zor Zamanda Direnmek” olarak belirlenen Afyon 2. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvurular devam ediyor.

04:00 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

24-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin son başvuru tarihi 1 Ekim. Yöneticiliğini Kültür Sanat gazetecisi Sevda Dursun’un yaptığı festivalin danışmanlığını yazar ve senarist Hilal Çelenk üstleniyor. Şükrü Sim’in başkanlığındaki jüride ise; Çiçek Dilligil, Can Nergis, Kerim Ayyıldız, Haluk Özenç, Hamit Coşkun ve Özcan Demir bulunuyor. Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira para ödülünün verileceği yarışmada, Jüri Özel Ödülü ve Büyük Taarruz Özel Ödülü de takdim edilecek.



#Aktüel
#Sanat
#Festival
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