Hayatını İslam'ı öğretmeye adayan fahri öğreticiler kadro müjdesi bekliyor

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Fahri kuran kursu öğreticileri kadro bekliyor
Fahri Kuran kursu öğreticileri, görev yerleri değişmemesine rağmen iki yılda bir sınav ve mülakata girmeleri, yetersiz maaşlar ve işsizlik ücreti alamamaları sebebiyle mağduriyet yaşıyor.Her sene mülakata girme zorunluluğu bulunan fahri kuran kursu öğreticileri, çalışmalarının sekteye uğradığını ifade ederek, Diyanet-Sen ve Diyanet Vakıf-Sen genel merkezlerinden destek istedi.
Hayatlarını çocuklara Kuran-ı Kerim öğretmek, İslam'ın emir ve yasaklarını aşılamak için adayan fahriler, kendileriyle aynı görevi yapanlarla haklarının eşit olmamasından yakınıyor.