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Hayatını İslam'ı öğretmeye adayan fahri öğreticiler kadro müjdesi bekliyor

Fahri Kur’an kursu öğreticileri kadro talebi, yetersiz maaş ve her sene yapılan mülakatlar sebebiyle büyük mağduriyet yaşıyor. Hayatlarını çocuklara Kuran-ı Kerim öğretmek, İslam'ın emir ve yasaklarını aşılamak için adayan fahriler, mağduriyetlerinin giderilmesi için bir adım atılmasını bekliyor.

14:06 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fahri kuran kursu öğreticileri kadro bekliyor

Fahri kuran kursu öğreticileri kadro bekliyor

Fahri Kuran kursu öğreticileri, görev yerleri değişmemesine rağmen iki yılda bir sınav ve mülakata girmeleri, yetersiz maaşlar ve işsizlik ücreti alamamaları sebebiyle mağduriyet yaşıyor.Her sene mülakata girme zorunluluğu bulunan fahri kuran kursu öğreticileri, çalışmalarının sekteye uğradığını ifade ederek, Diyanet-Sen ve Diyanet Vakıf-Sen genel merkezlerinden destek istedi.

Şartların eşitlenmesini istiyorlar

Hayatlarını çocuklara Kuran-ı Kerim öğretmek, İslam'ın emir ve yasaklarını aşılamak için adayan fahriler, kendileriyle aynı görevi yapanlarla haklarının eşit olmamasından yakınıyor.


''Fahri hocalarımız da kadroya alınsın''


Kur’an’ı öğrenmeye ve öğretmeye gönül verdiklerini ifade eden platform sözcüsü Saliha Şen,
“Biz uzun yıllardır güzel ülkemizin çeşitli yerlerinde fahri olarak çalışan fahri hocalarız. Çok kısıtlı imkanlarla elimizden geldiği kadar bu işi yapmaya çalışıyoruz. Kadrolu arkadaşlarımızla aynı işi yapmamıza ve aynı emeği vermemize rağmen onların yararlandığı haklardan maalesef yararlanamıyoruz. Mesleki anlamda yeterlilik belgemiz, KPSS sınavlarından belli bir puan alma ve mülakatla alınma şartımız var. Fahri hocalarımızın birçoğu aynı zamanda hafız. Sözleşmeliler kadroya alındı, vekil imamlar kadroya alındı. Bunca yıldır bu işe gönül veren, emek veren fahri hocalarımızın da kadroya alınmasını istiyoruz”
dedi.

'Emeğinizin karşılığını alabilmenizi bizler de gönülden istiyoruz'


Fahri Kuran kursu öğreticileriyle konuşan Diyanet-Sen genel Genel Başkanı Ali Yıldız,
“Fahri ve vekil hocalarımızın kadroya geçirilmesi konusunda sendikamız kurulduğu günden beri çaba sarf eden bir sendika. Nitekim bu çabalar sonucu çeşitli tarihlerde fahri ve vekil hocalarımız kadroya alındı. 2004’te Diyanet-Sen’in yetkiyi almasının ardından o zamanın Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan ilk görüşmeye Rahmetli genel başkanımız Ahmet Yıldız, fahri hocalarımızı da yanına alarak gitmiş ve görüşme sonucu fahri ve vekil hocalarımız kadroya alınmıştır. Sizlerin sorunlarının farkındayız. Emeğinizin karşılığını alabilmenizi bizler de gönülden istiyoruz. Yıllardır çeşitli nedenlerle ataması yapılamadığı halde özveri ile çalışan Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerimize sendikamız her konuda destek olmuş gerek atamalarının yapılması gerekse ücretlerinin yükseltilmesi konusunu toplu sözleşmeye, KİK ve KPDK’ya taşıyarak bu konuda girişimlerde bulunmuştur. Sözleşmelerin ve vekillerin kadroya alınacağının açıklanması üzerine hemen ‘sıra fahrilerde’ açıklamasını yaptık. Sizlerin yanındayız ve kadro talebinizi gerek basın yoluyla gerek sosyal medya yoluyla gerekse siyasilerle ve kurum yetkilileri ile görüşmelerimizde sizlere kadro verilinceye kadar dile getirmeye devam edeceğiz”
dedi.




#Kuran Kursu
#Fahri
#Diyanet
31 dakika önce
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Hayatını İslam'ı öğretmeye adayan fahri öğreticiler kadro müjdesi bekliyor
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