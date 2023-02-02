Hayatını İslam'ı öğretmeye adayan fahri öğreticiler kadro müjdesi bekliyor

“Fahri ve vekil hocalarımızın kadroya geçirilmesi konusunda sendikamız kurulduğu günden beri çaba sarf eden bir sendika. Nitekim bu çabalar sonucu çeşitli tarihlerde fahri ve vekil hocalarımız kadroya alındı. 2004’te Diyanet-Sen’in yetkiyi almasının ardından o zamanın Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan ilk görüşmeye Rahmetli genel başkanımız Ahmet Yıldız, fahri hocalarımızı da yanına alarak gitmiş ve görüşme sonucu fahri ve vekil hocalarımız kadroya alınmıştır. Sizlerin sorunlarının farkındayız. Emeğinizin karşılığını alabilmenizi bizler de gönülden istiyoruz. Yıllardır çeşitli nedenlerle ataması yapılamadığı halde özveri ile çalışan Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerimize sendikamız her konuda destek olmuş gerek atamalarının yapılması gerekse ücretlerinin yükseltilmesi konusunu toplu sözleşmeye, KİK ve KPDK’ya taşıyarak bu konuda girişimlerde bulunmuştur. Sözleşmelerin ve vekillerin kadroya alınacağının açıklanması üzerine hemen ‘sıra fahrilerde’ açıklamasını yaptık. Sizlerin yanındayız ve kadro talebinizi gerek basın yoluyla gerek sosyal medya yoluyla gerekse siyasilerle ve kurum yetkilileri ile görüşmelerimizde sizlere kadro verilinceye kadar dile getirmeye devam edeceğiz”