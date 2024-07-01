"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı, memur ve emekli zamları öncesinde dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Merkez Bankası raporuyla haziran ayı enflasyon beklentisi belirlenmişken, gözler TÜİK'in açıklayacağı verilere çevrildi. Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olarak kaydedildi. Memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları maaş artışı için haziran enflasyonu büyük bir önem taşıyor. Kamuoyunun merakla beklediği haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklanacak.

2024 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları da 3 Temmuz Çarşamba günü belli olacak.

Memur ve emeklinin maaş zamları netlik kazanacak

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili.

Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3.37 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için yüzde 3,18, Mayıs ayı için de yüzde 22.7 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ