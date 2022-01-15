Hekimoğlu İsmail cenazesi ne zaman, nereden kalkacak? Hekimoğlu İsmail (Ömer Okçu) kimdir?

Hekimoğlu İsmail adıyla tanınan, "Minyeli Abdullah" ve "Maznun" gibi kitapların yazarı Ömer Okçu vefat etti.

Minyeli Abdullah ve Maznun kitaplarıyla tanınan ünlü yazar Hekimoğlu İsmail hayata gözlerini yumdu.

Asıl adı Ömer Okçu olan yazar, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu.

HEKİMOĞLU İSMAİL'İN CENAZESİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Hekimoğlu İsmail'in cenaze namazı yarın (16 Ocak Pazar günü) Altunizade'deki MÜ İlahiyat Fakültesi Camisinde kılınıp, Karacaahmet Mezarlığında defnedileceği açıklandı.

HEKİMOĞLU İSMAİL KİMDİR?

Asıl adı Ömer Okçu olup, yazılarında kullandığı "Hekimoğlu İsmail" müstearı dedesinin adıdır. 1932'de Erzincan'da doğup, burada ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 1952'de Zırhlı Birlikler Okulu'ndan mezun olmuştur. Daha sonra astsubay olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1972'de emekli olmuştur. 2009 yılı itibarı ile 80 baskıyı geçen, bir dönem yasaklanıp daha sonra serbest bırakılan Minyeli Abdullah romanını 1967'te yazmış ve bu eser ile tanınmıştır. Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan ve 1975'te Sur dergisini çıkaran Okçu, Türdav'ın ve Timaş'ın kurucuları arasındadır. Birçok dergi ve gazetede yazılar yazan Hekimoğlu'nun 40'tan fazla eseri olup, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konferans vermiştir. Kendisine Harran Üniversitesi tarafından "Edebiyat Doktoru" unvanı verilmiştir.

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