Hepsijet Kargo Takip Nasıl Yapılır, Kargom Nerede?

Hepsijet kargo takibi telefon ile müşteri hizmetlerini arayarak, mobil uygulama üzerinden veya internet üzerinden sorgulama yaparak mümkün oluyor. Kargo takip kodu 10 haneli bir sayıdır. Hepsijet kargo teslimlerinde genellikle kargo teslimleri için müsait bir saat aralığı isteniyor. İşte Hepsijet kargo takibi için gereken adımlar...

Hepsijet Kargo Takibi İnternet Üzerinden Nasıl Yapılır?

İnternet üzerinden hepsijet kargo takibi https://www.kargo-takibi.com/h... internet adresinden yapılır. İnternet sitesine üye olunmadan hepsijet kargo takibi kolaylıkla yapılır. İnternet sitesi kullanımında herhangi bir ücret ödenmesi gerekmez. İnternet sitesi üzerinden kargo takibi sorgulamak için öncelikle güvenlik kodu girilmelidir. Ardından kargo takip numarası girilmelidir. Böylece kargonun bütün aşamaları hakkında bilgi alınmış olur.

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Hepsijet Kargo Takibi Mobil Uygulama Üzerinden Nasıl Yapılır?

Mobil uygulama üzerinden hepsijet kargo takibi en çok tercih edilen kargo takip sorgulama yöntemlerinden birisidir. Mobil uygulama hem IOS tabanlı hem de Android tabanlı akıllı telefon veya akıllı tabletlere uyumludur. Bu mobil uygulama Google Play Store veya Apple Store’dan ücretsiz olarak indirilebilir. Mobil uygulama üzerinden hepsijet kargo takibi dışında kurya çağırımı da yapılabilir. Kargolarını evlerinden iletmek isteyen kişiler kurye yardımı ile kargolarının teslimlerini yapabilirler.

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Hepsijet Kargo Takibi Telefon Aracılığıyla Nasıl Yapılır?

Telefon kullanılarak hepsijet kargo takibi genellikle internet erişimi olmayan kişilerin tercih ettiği bir kargo takip sorgulama yöntemidir. Hepsijet kargolarının güncel durumları hakkında bilgi almak isteyen kişiler 0850 558 0 333 numaralı çağrı merkezini arayabilirler. Bu sayede gönderi sahipleri kolaylıkla kargo takiplerini yapabilirler. İnternet üzerinden hepsijet kargo takibine göre daha uzun sürse bile telefon aracılığıyla yapılan kargo takipleri de kişilerde güven duygusu oluşturabilir. Çağrı merkezlerinde çalışan kişiler mesai saatleri arasında çalışırlar. Bu mesai saatlerinin dışında arayan kişiler sesli not bırakırsa müşteri temsilcileri tarafından kişilere gerekli geri dönüşler yapılır. Telefon ile hepsijet kargo takibi yapılırken müşteri temsilcisinin bazı sorularına cevap verilmesi gerekir. Bu sorular arasında gönderen kişinin isim ve soyismi ve aynı zamanda kargp takip numarası vardır.

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Hepsijet Kargo Takibi Şubeler Tarafından Nasıl Yapılır?

Hepsijet kargo takibinde şube hizmeti bulunmaz. Kargo şirketinin herhangi bir acentesi yoktur. Hepsijet kargo şirketi doğrudan belirli şehirlerde dağıtım yapabilir. Bu şehirler:

• İstanbul

• Ankara

• Kocaeli

• Bursa

• İzmir

• Balıkesir

• Sakarya

• Manisa

• Tekirdağ

• Eskişehir

• Düzce

• Adana

• Antalya

• Gaziantep

• Yalova

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Bu 15 şehirde hepsijet kargo hizmeti verilir. Kargo şirketi ile yurt dışı kargo gönderimi yapılamaz. Hepsijet firması çalışanlarının çalışma günleri haftada altı gündür. Firma pazar günleri açık değildir. Teslimatlar için gönderen kişiler belirli saat aralıkları seçerler. Bu saat aralıkları bugün tarihleri için seçilebilir veya ertesi gün tarihleri için seçilebilir. Bu saat aralıkları şunlardır:

• Sabah 09.00 ile 13.00 saat aralığında

• Öğlen 13.00 ile 18.00 saat aralığında

• Akşam 18.00 ile 23.00 saat aralığında

• Pazar günü olan teslimatlarda öğlen veya akşam saatleri seçilebilir.

Kargolar standart plus dağıtımına çıktığı zaman gün içerisinde kişilerin adresine teslim edilir. Teslimat saati için kurye gönderi sahipleri ile iletişime geçer. Genellikle telefon ile arama yaparlar.

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Evde Olmadan Hepsijet Kargo Gelirse Ne Olur?

Teslimat sırasında evde olmayan kişiler için hepsijet kargo kuryeleri bir kere daha teslimat için dağıtıma çıkarlar. Hafta içi her gün ve cumartesi günleri teslimat yapılır. Kargosunu yine alamayan gönderi sahiplerinin kargoları iade durumuna düşer. Fakat kişilerin kargolarını iade yapmak istemeyen kuryeler gönderen kişiye telefon ile ulaşarak hepsijet kargoyu teslim etmeye çalışırlar.