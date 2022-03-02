Özgün HES kodu kalktı mı? Son dakika Bakan Kocadan açıklama
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HES kodu kalktı mı? Son dakika Bakan Koca'dan açıklama!

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca koronavirüs salgını sürecinde ülkemizde alınan yeni karaları duyurdu. Bir süredir merak edilen "HES kodu kalacak mı" sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, HES kodu kalktı mı? AVM, kahvehane, internet kafe, berber, hamam, masaj salonu, düğün salonu, tiyatro ve spor salonları gibi mekanlara girerken HES kodu istenmeyecek mi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HES kodu kalktı mı?
fahrettin koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin bir araya geleceği Bilim Kurulu toplantısı için geri sayım bitti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ne zaman açıklama yapacağı merak ediliyordu. Bakan Koca koronavirüs salgını ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

HES KODU KALKTI MI?

Bilim Kurulu Toplantısı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri bugün saat 16.00'da bir araya geldi. Bilim Kurulu Toplantısının 18.00'de bitti. İşte Bakan Koca'nın konuya ilişkin açıklaması:

"HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu istenmeyecek."

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Şimdi salgının mücadele etmesi kolay bir evresinde olmasından hareketle aldığımız kararları açıklıyorum:

  • -Açık alanda maske kullanmak zorunda değiliz.
  • -Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak şart değil.
  • -HES kodu uygulaması kalktı.
  • -Hastalık belirtisi olmayanlardan test istenmeyecek.
  • -Okullarda iki vaka çıkması durumunda sınıfın kapatılmasına gerek duyulmayacak.

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