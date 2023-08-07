Boşta kalan öğrenciler liselere nasıl yerleşecek?
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı. Merkezi sınav sonrası liselere kayıt için ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde alındı. İkinci nakil tercih başvurularının sonuçları MEB tarafındana erişime açıdı. Tercih sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.
Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen sınav sonrası 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti.
Lise doluluk oranları nedir?
Hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak?
- Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
LGS'ye girmeyen öğrenciler ne yapacak 2023?
Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek.