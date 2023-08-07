|
Özgün

Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrencilerin durumu ne olacak?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı. Tercih sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek. 18 Ağustos'ta yerleştirme işlemleri tamamlanacak. Peki LGS nakil sonuçlarına göre, hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak? Boşta kalanlar liseye nasıl, ne zaman yerleşecek, hangi liseye gidecekler?

10:49 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Boşta kalan öğrenciler liselere nasıl yerleşecek?

Boşta kalan öğrenciler liselere nasıl yerleşecek?

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı. Merkezi sınav sonrası liselere kayıt için ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde alındı. İkinci nakil tercih başvurularının sonuçları MEB tarafındana erişime açıdı. Tercih sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen sınav sonrası 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti.

Lise doluluk oranları nedir?

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 97,80 olarak gerçekleşti. Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde;
fen liseleri
ndeki 40 bin 380 ve
sosyal bilimler liseleri
ndeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu.
Anadolu liseleri
nde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu.
Anadolu imam hatip liseleri
nde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 oldu.
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri
nde bulunan 40 bin 526 kontenjana 37 bin 816 öğrenci yerleşerek doluluk oranı yüzde 93,31 olarak gerçekleşti.

Hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak?

  • Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

LGS'ye girmeyen öğrenciler ne yapacak 2023?

Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek.

#lgs
#meb
#lgs yerleştirme takvimi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray, Avrupa'da 305. randevuda: Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman?