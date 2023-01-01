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Tokat'ın nefis lezzeti: Hira tatlısı
Tokat yöresinin sevilen lezzetlerinden Hira tatlısı, irmikle hazırlanan şerbetli bir tatlı. Hem ekonomik hem lezzetli hem de pratik olan bu tatlı misafirlerinize en güzel ikram olacak. Mutfaklarda her zaman bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz Hira tatlısının tam kıvamında pratik yapılışına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Hira tatlısı malzemeleri, yapılışı, kalorisi ve püf noktaları.
16:59 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hira Tatlısı Tarifi

Hira Tatlısı Tarifi

Özellikle bayram sofralarında sık sık yer verilen Hira tatlısı, yumuşacık hamuru ve ağızda dağılan kıvamıyla damakları şenlendirecek nefis bir tatlı. Hira tatlısı ile ilgili her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

HİRA TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

Hamuru için;

> Yarım su bardağı yoğurt

> Yarım su bardağı sıvı yağ (100 ml)

> 1 adet yumurta

> 1 paket vanilya

> 1 paket kabartma tozu

> 1 su bardağı irmik

> 1,5 su bardağı un

> 1 adet portakal kabuğu rendesi (veya limon kabuğu rendesi)

Dışını bulamak için;

> İrmik

Şerbeti için;

> 2 su bardağı toz şeker

> 2 su bardağı su (400 ml)

HİRA TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

> Şerbeti için uygun bir tencereye şeker ve suyu alın. Kaşıkla şeker eriyinceye kadar karıştırın.

> Hamuru için yoğurma kabına sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı alarak çırpın.

> Ardından portakal kabuğu rendesi, vanilya, kabartma tozu, irmik ve unu da yoğurma kabına alarak hamurunuzu yoğurmaya başlayın. Hafif ele yapışan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

> Kıvam alan hamurunuzdan küçük parçalar alın ve elinizle yuvarlayın.

> Şekillendirdiğiniz parçaları irmiğe bulayın ve fırın tepsisine alın. Tüm hamurunuz bitene kadar bu işleme devam edin.

> Tatlılarınızı önceden ısıttığınız 170°C fırında yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakın.

> Pişen tatlıları derin bir kap içerisine yerleştirin.

> Sıcak tatlıların üzerine soğuk şerbetinizi gezdirin ve şerbeti çekinceye kadar dinlenmeye bırakın.

> Afiyet olsun.

HİRA TATLISI KAÇ KALORİ?

Bir porsiyon irmikli Hira tatlısı ortalama 300 kaloridir.

HİRA TATLISI PÜF NOKTASI

> Tatlınızı şerbetlerken şerbetin soğuk kurabiyelerin ise sıcak olması gerekmektedir.





#Hira tatlısı
#Tokat
#yöresel tatlı
#şerbetli tatlı
#irmikli tatlı
#portakallı tatlı
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Tokat'ın nefis lezzeti: Hira tatlısı
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