Küçük büyük demeden her yaştan insanın sevdiği waffle, evlerinizde bulunan tava veya tost makinesi gibi aletlerle çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Tatlı severler ‘’Orjinal ve tam ölçüsünde bir waffle hamuru tavada yapılır mı? Su ile waffle yapılır mı?’’ gibi merak edilen soruları araştırıyor. Peki evde 2 kişilik waffle nasıl yapılır? Kişi sayısına göre nasıl ayarlanır? Waffle malzemeleri ve kalorisi nelerdir? Waffle nasıl süslenir? İşte A’dan Z’ye Waffle yapımı ve püf noktaları.