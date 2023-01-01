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Hira Tatlısı Tarifi
Özellikle bayram sofralarında sık sık yer verilen Hira tatlısı, yumuşacık hamuru ve ağızda dağılan kıvamıyla damakları şenlendirecek nefis bir tatlı. Hira tatlısı ile ilgili her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.
> Yarım su bardağı yoğurt
> Yarım su bardağı sıvı yağ (100 ml)
> 1 adet yumurta
> 1 paket vanilya
> 1 paket kabartma tozu
> 1 su bardağı irmik
> 1,5 su bardağı un
> 1 adet portakal kabuğu rendesi (veya limon kabuğu rendesi)
> İrmik
> 2 su bardağı toz şeker
> 2 su bardağı su (400 ml)
> Şerbeti için uygun bir tencereye şeker ve suyu alın. Kaşıkla şeker eriyinceye kadar karıştırın.
> Hamuru için yoğurma kabına sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı alarak çırpın.
> Ardından portakal kabuğu rendesi, vanilya, kabartma tozu, irmik ve unu da yoğurma kabına alarak hamurunuzu yoğurmaya başlayın. Hafif ele yapışan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
> Kıvam alan hamurunuzdan küçük parçalar alın ve elinizle yuvarlayın.
> Şekillendirdiğiniz parçaları irmiğe bulayın ve fırın tepsisine alın. Tüm hamurunuz bitene kadar bu işleme devam edin.
> Tatlılarınızı önceden ısıttığınız 170°C fırında yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakın.
> Pişen tatlıları derin bir kap içerisine yerleştirin.
> Sıcak tatlıların üzerine soğuk şerbetinizi gezdirin ve şerbeti çekinceye kadar dinlenmeye bırakın.
> Afiyet olsun.
Bir porsiyon irmikli Hira tatlısı ortalama 300 kaloridir.
> Tatlınızı şerbetlerken şerbetin soğuk kurabiyelerin ise sıcak olması gerekmektedir.