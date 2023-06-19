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UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya

Son dakika spor haberleri: UEFA Uluslar Ligi finalinde seri penaltılara giden karşılaşmada Hırvatistan'ı 5-4 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. UEFA Uluslar Ligi'ni bugün oynanan maçta Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya, organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

09:03 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya şampiyon oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya şampiyon oldu

UEFA Uluslar Ligi Finali’nde Hırvatistan ile İspanya, Hollanda’nın Rotterdam şehrinde bulunan Feyenoord Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca maçta seri penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışları sonucunda İspanya, Hırvatistan'ı 5-4 mağlu ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı. İspanya, en son kupasını Polonya ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2012 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda kazanmıştı.

Luis de la Fuente ilk kupası kazandı

UEFA Uluslar Ligi Finali’nde Hırvatistan’ı penaltilarla mağlup ederek şampiyon olan İspanya’da teknik direktör Luis de la Fuente, İspanya ile ilk kupası kazanmış oldu. 2022 UEFA Dünya Kupası’nı sonrası görevinden ayrılan Teknik Direktör Luis Enrique yerine İspanya U21 Milli Takımı’nın Teknik Direktörü Luis de la Fuent göreve getirilmişti.

#Hırvatistan
#İspanya
#UEFA Uluslar Ligi Final maçı
11 dakika önce
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UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya