Seri penaltı atışları sonucunda İspanya, Hırvatistan'ı 5-4 mağlu ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı. İspanya, en son kupasını Polonya ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2012 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda kazanmıştı.

UEFA Uluslar Ligi Finali’nde Hırvatistan’ı penaltilarla mağlup ederek şampiyon olan İspanya’da teknik direktör Luis de la Fuente, İspanya ile ilk kupası kazanmış oldu. 2022 UEFA Dünya Kupası’nı sonrası görevinden ayrılan Teknik Direktör Luis Enrique yerine İspanya U21 Milli Takımı’nın Teknik Direktörü Luis de la Fuent göreve getirilmişti.