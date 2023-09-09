Hırvatistan 5-0 Letonya Maç Özeti
Hırvatistan Euro 2024 Elemeleri D Grubu’nda Letonya ile karşılaştı. Maç Hırvatistan’ın 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Petkovic 2 gol, Perisic 2 asist ile galibiyette büyük rol oynadı. Hırvatistan - Letonya maç özeti haberimizde.
HIRVATİSTAN - LETONYA MAÇ ÖZETİ
HIRVATİSTAN - LETONYA MAÇ ÖZETİ
HIRVATİSTAN - LETONYA MAÇ SONUCU
HIRVATİSTAN - LETONYA MAÇ SONUCU
EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ SONUÇLARI
EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ SONUÇLARI
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#DGrubu
40 dakika önce