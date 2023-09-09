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Euro 2024 D Grubu: Hırvatistan 5-0 Letonya Maç Özeti

Euro 2024 Elemeleri D Grubu’nda Hırvatistan evinde Letonya’yı konuk etti. Hırvatistan rakibini 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Goller dakika 3’ ve 44’ Bruno Petkovic, 13’ Luka Ivanusec, 68’ Andrej Kramaric, 78’ Mario Pasalic’ten geldi. Hırvatistan bu sonuçla beraber 2 maç eksiğiyle 7 puanla 2. sırada yer aldı. Letonya ise grupta 4. mağlubiyetini aldı. Hırvatistan - Letonya maç özeti ve Euro 2024 D grubu puan durumu haberimizde.

11:07 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hırvatistan 5-0 Letonya Maç Özeti

Hırvatistan 5-0 Letonya Maç Özeti

Hırvatistan Euro 2024 Elemeleri D Grubu’nda Letonya ile karşılaştı. Maç Hırvatistan’ın 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Petkovic 2 gol, Perisic 2 asist ile galibiyette büyük rol oynadı. Hırvatistan - Letonya maç özeti haberimizde.

HIRVATİSTAN - LETONYA MAÇ ÖZETİ

Hırvatistan - Letonya maç özetini izlemek için

HIRVATİSTAN - LETONYA MAÇ SONUCU

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ SONUÇLARI




#Hırvatistan
#Letonya
#Euro 2024
#DGrubu
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