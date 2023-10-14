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Kylian Mbappe attı, Fransa deplasmanda Hollanda’yı 2-1 mağlup etti | ÖZET

Euro 2024 Elemeleri B Grubu 7. haftasında Hollanda evinde son Dünya Kupası finalisti Fransa’yı konuk etti. Fransa dakika 7’ ve 53’de Kylian Mbappe’nin attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Hollanda’nın golü dakika 83’de Quilindschy Hartman’dan geldi. Fransa bu galibiyetle 6’da 6 yaparak 18 puanla 1. sırada yer aldı. Hollanda ise 2. mağlubiyetini alarak 9 puanla 3. sırada yer aldı. Hollanda - Fransa maç özeti ve Euro 2024 Elemeleri B Grubu güncel puan durumu haberimizde.

09:51 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hollanda 1-2 Fransa Maç Özeti

Hollanda 1-2 Fransa Maç Özeti

Hollanda, Euro 2024 Elemeleri B Grubu 7. haftasında evinde Fransa ile karşılaştı. Maç Fransa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 7’ ve 53’ Kylian Mbappe, 83’ Quilindschy Hartman’dan geldi. Hollanda - Fransa maç özeti ve Euro 2024 Elemeleri gecenin toplu sonuçları haberimizde.

HOLLANDA - FRANSA MAÇ ÖZETİ

Hollanda - Fransa maç özetini izlemek için

HOLLANDA - FRANSA MAÇ SONUCU

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ GECENİN TOPLU SONUÇLARI

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI




#Kylian Mbappe
#Fransa
#Hollanda
#EURO 2024 Elemeleri
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