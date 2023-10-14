Hollanda 1-2 Fransa Maç Özeti
Hollanda, Euro 2024 Elemeleri B Grubu 7. haftasında evinde Fransa ile karşılaştı. Maç Fransa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 7’ ve 53’ Kylian Mbappe, 83’ Quilindschy Hartman’dan geldi. Hollanda - Fransa maç özeti ve Euro 2024 Elemeleri gecenin toplu sonuçları haberimizde.
HOLLANDA - FRANSA MAÇ ÖZETİ
HOLLANDA - FRANSA MAÇ ÖZETİ
HOLLANDA - FRANSA MAÇ SONUCU
HOLLANDA - FRANSA MAÇ SONUCU
EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ GECENİN TOPLU SONUÇLARI
EURO 2024 ELEMELERİ GECENİN TOPLU SONUÇLARI
EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI
EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI
#Kylian Mbappe
#Fransa
#Hollanda
#EURO 2024 Elemeleri
2 saat önce