Honaz Tüneli ne zaman açılacak? Nerede? Kaç km?

Yapımına 2 Kasım 2011’de başlanan Honaz Tünelinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Honaz Tünel’inin açılışı gerçekleştirmek 22 Ekim 2022 tarihinde Denizli’ye geleceği bildirildi. Kent merkezinde halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı gün yapımı tamamlanan Honaz Tüneli’nin açılışını gerçekleştirecek.
HONAZ TÜNELİ KAÇ KM?
Şehir içi trafiğini rahatlatacak olan Honaz Tüneli seyahat süresini 28 dakikadan 9 dakikaya indirecek.
Denizli Çevre Yolu ve 5,3 km'lik Honaz Tüneli sayesinde mevcut yol 14 km, seyahat süresi 18 dakika kısalacak. Yakıttan yıllık 128,5 milyon TL tasarruf sağlanması bekleniyor.