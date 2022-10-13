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Honaz Tüneli ne zaman açılacak? Nerede? Kaç km?

Denizli ilimizin Antalya karayolu ile çevre yolu arasında bulunan Honaz Tüneli, 22 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde açılacak. Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlaması planlanan Honaz Tüneli özellikle yaz aylarında Denizli şehir merkezinde trafik yükünü azaltmak zaman ve akaryakıttan tasarruf edip konforlu seyahat fırsatı sağlamak için projelendirildi. Peki Honaz Tüneli kaç km? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Honaz Tüneli ne zaman açılacak? Nerede? Kaç km?
Honaz Tüneli

Yapımına 2 Kasım 2011’de başlanan Honaz Tünelinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Honaz Tünel’inin açılışı gerçekleştirmek 22 Ekim 2022 tarihinde Denizli’ye geleceği bildirildi. Kent merkezinde halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı gün yapımı tamamlanan Honaz Tüneli’nin açılışını gerçekleştirecek.

HONAZ TÜNELİ KAÇ KM?

Şehir içi trafiğini rahatlatacak olan Honaz Tüneli seyahat süresini 28 dakikadan 9 dakikaya indirecek.

Denizli Çevre Yolu ve 5,3 km'lik Honaz Tüneli sayesinde mevcut yol 14 km, seyahat süresi 18 dakika kısalacak. Yakıttan yıllık 128,5 milyon TL tasarruf sağlanması bekleniyor.

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