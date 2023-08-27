Honor Magic V2 özellikleri

Honor Magic Vs 2 özellikleri fiyatı
Honor Magic Vs 2 ne zaman satışa çıkacak?
Honor Magic Vs 2 özelikleri
Honor Magic Vs 2, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenmektedir. 12 GB veya 16 GB RAM ile eşleştirilebilir ve 512 GB veya 1 TB dahili depolama ile kullanılabilir.
Arka kamera sistemi, 50 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel telefoto kamera içerir. Ön kamera 42 megapikseldir.
Honor Magic Vs 2, 5000 mAh kapasiteli bir pil ile desteklenmektedir ve 35W hızlı şarjı destekler.
Honor Magic Vs 2, Android 13 ile çalışır ve Honor Magic UI 7.0 arayüzüyle birlikte gelir.
Honor Magic V2 teknik özellikleri neler?
Honor Magic Vs 2'nin teknik özellikleri şunlardır:
- Ekran: 7.9 inç OLED dış ekran (120 Hz yenileme hızı, 21:9 en boy oranı), 6.45 inç OLED iç ekran (120 Hz yenileme hızı, 16:10 en boy oranı)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 12 GB veya 16 GB
- Depolama: 512 GB veya 1 TB
- Arka kameralar: 50 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel telefoto kamera
- Ön kamera: 42 megapiksel
- Pil: 5000 mAh
- Şarj: 35W hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 13, Honor Magic UI 7.0
Honor Magic Vs 2 fiyatı ne kadar?
Honor Magic Vs 2, Çin'de 1 Eylül 2023'te piyasaya sürüldü. Fiyatlar şunlardır:
- Honor Magic Vs 2, 12 GB RAM + 512 GBdepolama: ¥10,800 (yaklaşık 1.599 €)
- Honor Magic Vs 2, 16 GB RAM + 512 GBdepolama: ¥11,800 (yaklaşık 1.749 €)
Dünya çapında fiyatlandırma henüz açıklanmadı, ancak Çin fiyatlarına benzer bir fiyatlandırmanın beklenmesi muhtemeldir.