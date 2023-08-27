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Honor Magic Vs 2 telefon piyasasına iddialı giriş yapıyor!

Honor, Magic V modelleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Honor Magic Vs 2 gelecek vaat eden bir katlanabilir akıllı telefon, güçlü bir işlemciye, geniş bir ekrana ve uzun pil ömrüne sahiptir. Huawei Mate Xs ve Mate Xs 2 gibi dışa doğru katlanır bir tasarıma sahip olacak. Peki Honor Magic V2 fiyatı ne kadar? Honor Magic V2 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? İşte Honor Magic V2 özellikleri.

15:08 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Honor Magic Vs 2 özellikleri fiyatı

Honor Magic Vs 2 özellikleri fiyatı

Honor Magic Vs 2
, 7.9 inçlik bir dış ekran ve 6.45 inçlik bir iç ekrana sahip bir dış katlama akıllı telefondur. Dış ekran 120 Hz yenileme hızına ve 21:9 en boy oranına sahiptir. İç ekran 120 Hz yenileme hızına ve 16:10 en boy oranına sahiptir.

Honor Magic Vs 2 ne zaman satışa çıkacak?

En ince katlanabilir cihaz olma özelliğindeki
Honor Magic V2
, 12 Temmuz’da Çin’de düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Küresel pazardaki yerini alması beklenen cihaz, 1 Eylül’de IFA Berlin’de küresel tanıtım etkinliği yapacak.

Honor Magic Vs 2 özelikleri

Honor Magic Vs 2, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenmektedir. 12 GB veya 16 GB RAM ile eşleştirilebilir ve 512 GB veya 1 TB dahili depolama ile kullanılabilir.

Arka kamera sistemi, 50 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel telefoto kamera içerir. Ön kamera 42 megapikseldir.

Honor Magic Vs 2, 5000 mAh kapasiteli bir pil ile desteklenmektedir ve 35W hızlı şarjı destekler.

Honor Magic Vs 2, Android 13 ile çalışır ve Honor Magic UI 7.0 arayüzüyle birlikte gelir.

Honor Magic V2 teknik özellikleri neler?

Honor Magic Vs 2'nin teknik özellikleri şunlardır:

  1. Ekran: 7.9 inç OLED dış ekran (120 Hz yenileme hızı, 21:9 en boy oranı), 6.45 inç OLED iç ekran (120 Hz yenileme hızı, 16:10 en boy oranı)
  2. İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  3. RAM: 12 GB veya 16 GB
  4. Depolama: 512 GB veya 1 TB
  5. Arka kameralar: 50 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel telefoto kamera
  6. Ön kamera: 42 megapiksel
  7. Pil: 5000 mAh
  8. Şarj: 35W hızlı şarj
  9. İşletim sistemi: Android 13, Honor Magic UI 7.0

Honor Magic Vs 2 fiyatı ne kadar?

Honor Magic Vs 2, Çin'de 1 Eylül 2023'te piyasaya sürüldü. Fiyatlar şunlardır:

  • Honor Magic Vs 2, 12 GB RAM + 512 GB
    depolama: ¥10,800 (yaklaşık 1.599 €)
  • Honor Magic Vs 2, 16 GB RAM + 512 GB
    depolama: ¥11,800 (yaklaşık 1.749 €)

Dünya çapında fiyatlandırma henüz açıklanmadı, ancak Çin fiyatlarına benzer bir fiyatlandırmanın beklenmesi muhtemeldir.


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Honor Magic Vs 2 telefon piyasasına iddialı giriş yapıyor!