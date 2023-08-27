Honor Magic V2 özellikleri

Honor Magic Vs 2

, 7.9 inçlik bir dış ekran ve 6.45 inçlik bir iç ekrana sahip bir dış katlama akıllı telefondur. Dış ekran 120 Hz yenileme hızına ve 21:9 en boy oranına sahiptir. İç ekran 120 Hz yenileme hızına ve 16:10 en boy oranına sahiptir.