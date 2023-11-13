NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi. Rockets, özellikle dördüncü periyottaki skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği son şampiyon Nuggets'ı yenerek bu sezonki çıkışını sürdürdü. 10'uncu karşılaşmasında 2'nci kez kaybeden konferans lideri Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 36 sayı, 21 ribaunt ve 11 asistle "triple double" yaptı. Michael Porter 25 sayı ve 10 ribaunt, Aaron Gordon 16 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Reggie Jackson 14 sayı ve 4 ribauntla oynadı. Houston Rockets - Denver Nuggets maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.