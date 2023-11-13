Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün üstün performansının yardımıyla Denver Nuggets'ı 107-104 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi. Rockets, özellikle dördüncü periyottaki skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği son şampiyon Nuggets'ı yenerek bu sezonki çıkışını sürdürdü. 10'uncu karşılaşmasında 2'nci kez kaybeden konferans lideri Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 36 sayı, 21 ribaunt ve 11 asistle "triple double" yaptı. Michael Porter 25 sayı ve 10 ribaunt, Aaron Gordon 16 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Reggie Jackson 14 sayı ve 4 ribauntla oynadı. Houston Rockets - Denver Nuggets maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
HOUSTON ROCKETS - DENVER NUGGETS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
New York Knicks-Charlotte Hornets: 129-107
Brooklyn Nets-Washington Wizards: 102-94
Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 101-105
Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 137-126
Houston Rockets-Denver Nuggets: 107-104
San Antonio Spurs-Miami Heat: 113-118
Chicago Bulls-Detroit Pistons: 119-108
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 124-136
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 99-111
Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 110-116
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 116-110