Houston Rockets 96-118 Brooklyn Nets
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Nets, Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ı yenerek art arda 3. galibiyetini aldı.
HOUSTON ROCKETS - BROOKLYN NETS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 123-134
Detroit Pistons-Washington Wizards: 117-119
New York Knicks-Charlotte Hornets: 105-112
Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 94-117
Houston Rockets-Brooklyn Nets: 96-118
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 137-128
Dallas Mavericks-Utah Jazz: 120-116
Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 112-103