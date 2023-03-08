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NBA'de Alperen'in "double double"ı Rockets'ın kazanmasına yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 118-96 kaybettikleri Brooklyn Nets maçında 16 sayı, 12 ribauntla oynadı. Konuk ekip Nets'te Mikal Bridges 30 sayı, 5 asist, Spencer Dinwiddie 23 sayı, Nic Claxton 18 sayı, 13 ribaunt, 4 blokla oynadı. Rockets'ta 25 sayı kaydeden Jalen Green ve 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Alperen, takımlarını ayakta tutmaya çalıştı. Houston Rockets - Brooklyn Nets maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:22 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Houston Rockets 96-118 Brooklyn Nets

Houston Rockets 96-118 Brooklyn Nets

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Nets, Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ı yenerek art arda 3. galibiyetini aldı.

HOUSTON ROCKETS - BROOKLYN NETS MAÇ ÖZETİ


NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 123-134

Detroit Pistons-Washington Wizards: 117-119

New York Knicks-Charlotte Hornets: 105-112

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 94-117

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 96-118

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 137-128

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 120-116

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 112-103



#Houston Rockets
#Brooklyn Nets
#NBA
#Alperen Şengün
2 hours ago
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NBA'de Alperen'in "double double"ı Rockets'ın kazanmasına yetmedi
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