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Hakim ve savcı terfi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Terfi eden isimler ve görev yerleri

Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yükselmeye tabi 2 bin 636 hâkim ve savcı ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Terfi eden adli ve idari yargı hâkimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listeleri görev yerleri de belli oldu. İşte isim isim HSK terfi listesi.

09:09 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hakim savcı atamaları Resmi Gazete kararları

Hakim savcı atamaları Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete
'nin 14 Temmuz tarihli sayısında
Hakimler ve Savcılar Kurulu
(HSK) kararları yayımlandı. HSK kararına göre, yükselmeye tabi
hâkimler ve savcıların isim listesi
, görev yerleriyle birlikte yayınlandı. 32248 Sayılı Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı yayımlandı.

Terfi eden isimler ve görev yerleri

Kararda,
terfi eden adli ve idari yargı hâkimi
, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listeleri görev yerleri ile birlikte ilan edildi. Toplam 37 sayfalık kararda, 30 Nisan itibarıyla birinci dereceye yükselip ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi adli ve idari yargı hâkimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının listesi yer aldı. Kararda şöyle denildi:

İlk defe birinci sınıfa ayrılan hakim savcı atamaları

"30.04.2023 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 30.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hâkimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını gösterir liste aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler."

#hsk
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#savcı ataması
#resmi gazete
39 dakika önce
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