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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik 'şafak' operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi 6 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

07:14 . 14/07/2023 Cuma
AA
DEAŞ şüphelisi 6 zanlı yakalandı.

DEAŞ şüphelisi 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgüt içerisinde silahlı faaliyette bulunan ve yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Dron destekli operasyona çok sayıda polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.



#deaş
#Mersin
#şafak operasyonu
31 dakika önce
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