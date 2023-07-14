Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik 'şafak' operasyonu

Sultanahmet’teki saldırıyla ilgili 5 kişinin gözaltında olduğunu belirten Başbakan Davutoğlu, canlı bombanın Türkiye’ye mülteci gibi girdiğini söyledi. Davutoğlu, “DEAŞ öyle bir örgüt ki bir piyon. Saldırının perde arkasında etkin aktörler var. DEAŞ’ı kullananları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.