AK Part 14 Mayıs seçimleri öncesi, milletvekili adaylarını kesinleştirdi ve bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. 14 Mayıs’taki seçimler için vitrinini yenileyen AK Parti’de 181 isim liste dışı kaldı; değişim oranı yüzde 65 oldu. Bakanlar, ön sıralardan aday gösterildi. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. HÜDA PAR’dan 4, DSP’den 3 isim AK Parti listesinde yer aldı. Peki HÜDA PAR'lı isimler nereden aday gösterildi? İşte AK Parti’nin aday listesinde yer alan HÜDA PAR'lı isimler.

Daha önce kabine üyelerinin çoğunun deprem bölgesinden ve bazı büyükşehirlerin birinci sıralarından aday gösterileceği konuşuluyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de aday olduğu Osmaniye’den ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Trabzon 1. sıradan aday yapıldı.