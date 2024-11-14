Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), adalet sistemine girmek isteyen hukuk fakültesi mezunlarının katılması gereken önemli bir sınavdır. Bu sınav, hukuk mesleğine adım atmak isteyen adayların bilgi ve yeteneklerini ölçmeyi amaçlar. Hukuk alanında kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için büyük bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için tarihlerini açıkladı. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ? İşte ayrıntılar...

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınav 2025 ne zaman?

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda 2 kez olmak üzere 27 Nisan 2025-28 Eylül 2025 tarihlerinde, İdari Yargı Ön Sınavı 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavlara hazırlanan tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlayabilmek için 7188 sayılı kanun ile 24 Ekim 2019'da yürürlüğe giren bir ön eleme sınavdır. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavının kısa adı HMGS’dir. Türkiye’de hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar bu sınava girebilir. Hukuk fakültesi mezunları için hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranacaktır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında hangi konuları kapsıyor?

Sınavın Amacı ve Kapsamı: HMGS, hukuk fakültesi mezunlarının mesleki bilgi ve becerilerini değerlendirmek için düzenlenir. Sınav, aşağıdaki alanları kapsar:

Anayasa Hukuku

Medeni Hukuk

Borçlar Hukuku

Ticaret Hukuku

Ceza Hukuku

İdare Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İş Hukuku

Vergi Hukuku

Hukuk Yargılama Usulü

Ceza Muhakemesi Hukuku

İdari Yargılama Usulü

Vergi Usul Hukuku

Avukatlık Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Türk Hukuk Tarihi

Sınavın Yapısı: Sınav, çoktan seçmeli en az 100 sorudan oluşur ve 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekmektedir.

HMGS'ye Kimler Katılabilir?

Hukuk Fakültesi Mezunları: Herhangi bir Türk üniversitesinin hukuk fakültesinden mezun olan veya denk kabul edilen bir yabancı üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olup denklik belgesi almış olan adaylar sınava başvurabilirler. İşte HMGS Sınav Konuları:

HMGS, genellikle aşağıdaki konuları kapsar:

Türk Ceza Kanunu

Türk Borçlar Kanunu

Türk Medeni Kanunu

İdare Hukuku

Anayasa Hukuku

Hukuk Muhakemesi Usulleri

Mantık ve Genel Kültür



