Hull City 2-0 West Bromwich
İngiltere Şampiyonluk Ligi 35. haftasında Ozan Tufan’lı Hull City evinde West Bromwich’i konuk etti. Maçı Hull City 2-0 kazandı.
HULL CİTY - WEST BROMWİCH MAÇ ÖZETİ
HULL CİTY - WEST BROMWİCH MAÇ ÖZETİ
İNGİLTERE ŞAMPİYONLUK LİGİ PUAN DURUMU
İNGİLTERE ŞAMPİYONLUK LİGİ PUAN DURUMU
#Hull City
#West Bromwich
#İngiltere Şampiyonluk Ligi
#Ozan Tufan
1 saat önce
Hull City dört maç sonra kazandı: Hull City 2-0 West Bromwich
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