|
Reklam
Reklam
Özgün

Hull City dört maç sonra kazandı: Hull City 2-0 West Bromwich

İngiltere Şampiyonluk Ligi 35. haftasında Hull City evinde West Bromwich’i ağırladı. Maç ev sahibi ekip Hull City’nin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Milli futbolcu Ozan Tufan’ın 85 dakika görev aldığı maçta goller dakika 33’ Benjamin Tetteh ve 57’ Dara O’Shea’dan (k.k.) geldi. Hull City bu sonuçla puanını 45’e çıkararak 13. sırada yer aldı. Hull City - West Bromwich maç özetini izlemek ve İngiltere Şampiyonluk Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:55 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hull City 2-0 West Bromwich

Hull City 2-0 West Bromwich

İngiltere Şampiyonluk Ligi 35. haftasında Ozan Tufan’lı Hull City evinde West Bromwich’i konuk etti. Maçı Hull City 2-0 kazandı.

HULL CİTY - WEST BROMWİCH MAÇ ÖZETİ

Hull City - West Bromwich maç özeti için

İNGİLTERE ŞAMPİYONLUK LİGİ PUAN DURUMU





#Hull City
#West Bromwich
#İngiltere Şampiyonluk Ligi
#Ozan Tufan
1 saat önce
default-profile-img
Hull City dört maç sonra kazandı: Hull City 2-0 West Bromwich
341 internet sitesi erişime kapatıldı
Depremde 100 kişiye mezar olmuştu: Apartmanın müteahhitti baba-kız aranıyor
Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da ikinci oldu
Sedat Ağçay'ın ilk sınavı Beşiktaş
ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.