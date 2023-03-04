İngiltere Championship’de 26. haftada Wigan Athletic evinde Hull City’i konuk etti. Maç Hull City’nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 15’ Jacob Greaves, 63’ Nathan Broad head, 78’ Oscar Estupinan, 85’ ve 90’ Tyler Smith’den geldi. Bu sonuçlarla Hull City puanını 33’e çıkararak 16. sırada yer aldı. Wigan Athletic ise 24 puanla son sırada yer aldı. Wigan Athletic - Hull City maç özeti ve İngiltere Championship puan durumu haberimizde.