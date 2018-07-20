Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili birimlerle gerekli koordinasyon içinde bir hazırlık, çalışma yapıldı. Bu çalışma yüce Meclisimize sunuldu. Bu çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek. Bu çerçevede, gerekli sonuçları hep birlikte takip ediyoruz."

Savunma sanayisine "bedelli" katkısı

Meclise sunulan bedelli askerlik düzenlemesi, kapsama girdiği belirtilen 1 milyon 324 bin kişinin tamamının uygulamadan yararlanması halinde, devletin kasasına yaklaşık 20 milyar liralık katkı sağlayacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamasına göre, düzenleme 31 Aralık 1993'ten önce doğan 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor.

Bedelli askerlik uygulamasına yönelik başvuruların, yaş sınırı ve bedelin düşük tutulması nedeniyle önceki düzenlemelere göre daha yüksek olması bekleniyor.

Kapsama girenlerin tümünün bedelli askerlikten yararlanacağının varsayılması halinde, devletin kasasına 19 milyar 860 milyon lira girecek. Düzenlemeye 500 bin kişinin başvurması halinde gelecek katkı 7,5 milyar lira, 300 bin kişinin başvurması halinde ise 4,5 milyar lira olacak. Düzenlemeden elde edilecek gelirle savunma sanayisine destek sağlanacak.

Bu uygulamayla elde edilecek tutar, bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir? e-Devlet üzerinden yapılıyor mu? AK Parti'nin bugün Meclis'e sunacağı teklifte yaş sınırı 25, ücret ise 15 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, bedelli askerlikten faydalananlar 25 gün askerlik yapacak.e-Devlet sistemi üzerinde devlet daireleri tarafından gerçekleştirebileceğiniz onlarca işlemi yalnızca bu sistem üzerinden bir tık ile gerçekleştirbilirsiniz. Bedelli askerlik başvurularına e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilirken tün işlemler için yalnızca e-Devlet şifresi yeterlidir.e-Devlet şifresi ile giriş yapmak için tıklayınMilli Savunma Bakanlığı bedelli askerlikten faydalanacak vatandaşlara ödeme yapacakları banka ve hesap IBAN numaralarını duyurdu. Peşin olarak yapılması gerek ödemeler için nakit bulunan vatandaşlar doğrudan ödeme yapmaya başlarken, ihtiyacı karşılayacak nakit bulamayan vatandaşlar bankaların hazırladıkları bedelli kredisinden yararlanabilecekler.Bedelli askerlik geçtiğimiz günlerde kanunun resmi gazetede yayınlanmasının ardından başvuruları başladı. Peki bedelli Askerlik yapacak kişiler bedelli askerlik için işlem süreci nasıl işleyecek. Detayları ve işlemleri sizler için derledik. Ayrıca vatandaşların bedelliden yararlanmak için e-Devlet ile ilgili bazı işlemleri de yapması gerekiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelli açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan da bedelli askerlikte şartlar ve tarihe ilişkin yaptığı açıklamada yeni yasama yılına işaret etmişti. Meclis'in açılacağı Ekim ayına kadar hazırlıkların tamamlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı, "Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz" açıklamasını yapmıştı.Bedelli askerlik ücretinde şartlar ne?Bedelli askerlik için başvuranlar, bedeli peşin olarak ödeyecekler. Ancak şimdiden bankalar bedelli kredileri üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Bedelli askerlik başvurularından elde edilecek gelir ise bütçeye değil savunma hizmetlerine harcanacak. Bedeli ödeyenler, silah altına alınmayacak ve askerlikten muaf tutulacak.Bedelli askerlikten 25 yaşında olanlar 15 bin TL karşılığında yararlanacak. Ayrıca 25 gün askerlik yapacaklar.Türkiye'de 30 yıl içinde 5 kez uygulanan bedelli askerliğin kısa özeti:Bedelli askerlikten kaç kişi faydalanabilir?Son rakamlara göre halen askerlik yoklamasına tabi, askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin 279 kişi askerliğini öğrencilik dışında ertelemiş olan kişi sayısı. 1 milyon 885 bin 438 kişi de öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda. Halen silah altında 360 bin 869 er bulunuyor. 2019 yılında ise toplam silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olarak planlanıyor. Rakamlara bakıldığında askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 5 milyon 448 bin 858 kişi.Şu ana kadar kaç kişi bedelli askerlik yaptı?Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.Askere giderken alınacaklar listesi

Önceki düzenlemelerden sağlanan gelir

Daha önce yapılan iki bedelli askerlik düzenlemesinden, 274 bin 25 yükümlü yararlanmış ve yaklaşık 5,8 milyar lira gelir elde edilmişti. 2011'deki bedelli askerlik uygulamasında yükümlü sayısı 323 bin 365 iken, bunlardan 70 bin 120'si bedelli askerlik için başvurmuştu. Bu düzenlemeden 30 yaşından gün alanlar, 30 bin lira karşılığında yararlanmıştı. Bu kapsamda, 2 milyar 103 milyon 600 bin lira gelir sağlanmıştı. Elde edilen gelir, şehit yakınları ve gaziler için sosyal hizmet ve yardım hizmetlerinin finansmanında kullanılmıştı.

2014'teki düzenlemede ise yükümlü sayısı 449 bin 553 iken, bunlardan da 203 bin 905'i başvuruda bulunmuştu. Bu düzenlemeden, 28 yaşından gün almış kişiler 18 bin lira karşılığında yararlamıştı. Bu kapsamda, 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edilmişti. Söz konusu tutar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmıştı.