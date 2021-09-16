Hünkar beğendi yemeği tarifi

Geleneksel Türk mutfağımızın damak çatlatan lezzetlerinden biri olan hünkar beğendi, sofraların özel yemeklerinden biridir. Patlıcan yatağındak uşbaşı etlerle hazırlanan Hünkar beğendi yapımı için birkaç önemli püf noktası bulunuyor. Peki, hünkar beğendir nasıl pişirilir?

HÜNKAR BEĞENDİ NEDİR?

Hünkârbeğendi, Osmanlı mutfağına ait bir yemektir. Tütsülenmiş ve baharatlı patlıcanla yapılır, ızgaraya alınır, sonra püre haline getirilir ve süt, eritilmiş tereyağ ve kavrulmuş un ile karıştırılır. Karışımın üzerine kuzu eti konularak servis edilir.

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Malzemeler

Et sotesi için:

-800 gr kuzu eti

-2 yeşil biber

-2 doamtes

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-1 kuru soğan

-2-3 diş sarımsak

-Yarım çay bardağı sıvıyağ

-1 yemek kaşığı salça

-Kekik, kimyon, karabiber, pul biber, tuz

Beşamel sos için:

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1,5 su bardağı süt

-1,5 yemek kaşığı un

-Karabiber

-Tuz

HÜNKAR BEĞENDİ YAPILIŞI

-Patlıcanlar ve biberleri yıkayıp tepsiye dizin.

-180 derecelik fırında közlemeye bırakın.

-Sote için kuşbaşı etleri orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

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-Suyunu çektiğinde 2 bardak su ekleyin ve su çekene kadar tekrar pişirin.

-Suyunu çektiğinde sıvı yağı ekleyin ve biber ile soğanı ekleyerek kavurun.

-Sarımsak ve salçayı da ekleyin, 1 dakika sonra domates ve baharatlarını da ekleyerek 2-3 dakika pişirin. Sonra ocaktan alın.

-Beşamel sos için tereyağını tencereye alın ve un ekleyerek kavurun.

-Sütü de ekleyerek karıştırın ve tuz, karabiberini de ekleyin.

-Koyulaşmaya başladığında patlıcanı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

-Servis tabağına önce beşamel soslu patlıcanı koyun ve üzerine de hazırladığınız soteyi koyarak servis yapabilirsiniz.