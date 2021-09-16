Özgün Hünkar beğendi yemeği tarifi
ÖZGÜN HABERLER

Hünkar beğendi yemeği tarifi

Hünkar beğendi yemeği tarifi, Osmanlı Saray mutfağının en lezzetli ve en bilinen yemeklerinden biri olan Hünkar beğendi günümüzde de sevilen tariflerden biridir. Klasik restoranlarda yapımı çok yaygın olan Hünkar beğendi tarifi evde de yapılabilir. Peki, hünkar beğendi nasıl hazırlanır? Hünkar beğendi hangi etle pişirilir? İşte hünkar beğendi tarifi haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hünkar beğendi yemeği tarifi
hünkar beğendi

Geleneksel Türk mutfağımızın damak çatlatan lezzetlerinden biri olan hünkar beğendi, sofraların özel yemeklerinden biridir. Patlıcan yatağındak uşbaşı etlerle hazırlanan Hünkar beğendi yapımı için birkaç önemli püf noktası bulunuyor. Peki, hünkar beğendir nasıl pişirilir?

HÜNKAR BEĞENDİ NEDİR?

Hünkârbeğendi, Osmanlı mutfağına ait bir yemektir. Tütsülenmiş ve baharatlı patlıcanla yapılır, ızgaraya alınır, sonra püre haline getirilir ve süt, eritilmiş tereyağ ve kavrulmuş un ile karıştırılır. Karışımın üzerine kuzu eti konularak servis edilir.

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Malzemeler

Et sotesi için:

-800 gr kuzu eti

-2 yeşil biber

-2 doamtes

-1 kuru soğan

-2-3 diş sarımsak

-Yarım çay bardağı sıvıyağ

-1 yemek kaşığı salça

-Kekik, kimyon, karabiber, pul biber, tuz

Beşamel sos için:

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1,5 su bardağı süt

-1,5 yemek kaşığı un

-Karabiber

-Tuz

HÜNKAR BEĞENDİ YAPILIŞI

-Patlıcanlar ve biberleri yıkayıp tepsiye dizin.

-180 derecelik fırında közlemeye bırakın.

-Sote için kuşbaşı etleri orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

-Suyunu çektiğinde 2 bardak su ekleyin ve su çekene kadar tekrar pişirin.

-Suyunu çektiğinde sıvı yağı ekleyin ve biber ile soğanı ekleyerek kavurun.

-Sarımsak ve salçayı da ekleyin, 1 dakika sonra domates ve baharatlarını da ekleyerek 2-3 dakika pişirin. Sonra ocaktan alın.

-Beşamel sos için tereyağını tencereye alın ve un ekleyerek kavurun.

-Sütü de ekleyerek karıştırın ve tuz, karabiberini de ekleyin.

-Koyulaşmaya başladığında patlıcanı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

-Servis tabağına önce beşamel soslu patlıcanı koyun ve üzerine de hazırladığınız soteyi koyarak servis yapabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Almanyada karşılıklı goller

Almanya'da karşılıklı goller

Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Gecenin ilk 3 puanı

Gecenin ilk 3 puanı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lazio'yu tek golle geçti.
Fitch Türkiyenin büyüme beklentisini yükseltti

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

'CHP'nin ipini tutanlar, Türkiye'nin muazzam yükselişini engelleyemeyecek'

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

​Almanya'da gördüklerinden etkilendi memleketine aynısını kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.