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Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in son durumuna ilişkin açıklama

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Hüseyin Türkmen’in sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.Trabzonspor, 25 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen'in sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

13:38 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Hüseyin Türkmen

Hüseyin Türkmen

Trabzonspor'a geçtiğimiz günlerde antrenmanda sakatlanan ve çapraz bağı kopması sonrası 9 ay sahalardan uzak kalması beklenen Mislav Orsic'in ardından bir kötü haber daha geldi.

HÜSEYİN TÜRKMEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bordo-mavili takımda yapılan son idmanda savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in sakatlandığı açıklandı.

"Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Trabzonspor'un resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbol A takımımızın yaptığı antrenman sırasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.



#Hüseyin Türkmen
#Hüseyin Türkmen sağlık durumu
#trabzonspor
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