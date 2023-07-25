Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya’da dördüncü hazırlık maçına çıkıyor. Oynadığı üç hazırlık maçından henüz galibiyet çıkaramayan bordo-mavililer rakibi Rabotnicki’yi yenerek moral depolamak istiyor. Trabzonspor son hazırlık maçını 26 Haziran Çarşamba Triglav’a karşı oynayarak Trabzon’a dönüş sağlayacak. Peki Rabotnicki - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.