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İDO ve BUDO seferlerine hava engeli

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü’nün (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. İDO’nun iptal edilen seferleri: "12.00 Bursa - Yenikapı- Kadıköy, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma." Peki BUDO hangi seferleri iptal edildi? İşte İDO ve BUDO’nun iptal edilen sefer saatleri

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İDO ve BUDO seferleri iptal mi?
İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO'nun, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

İDO, BUDO, şehir hatları iptal edilen seferler

Olumsuz hava koşullarından dolayı İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

  • Buna göre BUDO’nun iptal edilen seferleri şöyle: "15.25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 14.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 07.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi."

İDO’nun iptal edilen seferleri: "12.00 Bursa - Yenikapı- Kadıköy, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma."

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