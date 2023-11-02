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İdris Nebi Hatipoğlu kimdir?

İYİ Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ‘görüş ayrılıkları’ nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. Peki İdris Nebi Hatipoğlu kimdir, nereli kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

13:40 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:43 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İdris Nebi Hatipoğlu kimdir?

İdris Nebi Hatipoğlu kimdir?

İYİ Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 'görüş ayrılıkları' nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. Peki İdris Nebi Hatipoğlu kimdir, nereli kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

İdris Nebi Hatipoğlu kimdir?

İdris Nebi Hatipoğlu, 17 Şubat 1974 tarihinde Eskişehir'de doğdu. XXVIII. dönem TBMM Eskişehir milletvekilidir. İYİ Parti'den 2 Kasım 2023 tarihinde istifa etti.

İdris Nebi Hatipoğlu'nun hayatı

1974'te Eskişehirde doğdu. 1951'de Bulgaristan'dan Eskişehir'e yerleşen Hatipoğlu ailesine mensuptur. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yükseköğrenim gördü; 2005 yılında mezun oldu.

Cam ve plastik yapı elemanları alanında faaliyet gösteren aile şirketinde 1995 yılından itibaren yöneticilik yaptı. Yöneticiliğini yaptığı Europen adlı firma 2022'de halka arz edildi; Eskişehir'de halka arz edilen ilk firma oldu.

2021'de Eskişehir'de yayımlanan Milli İrade gazetesini atın alarak medya sektöründe faaliyet göstermeye başladı. 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi.[6] Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor’a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig’e yükseldi.

2023 genel seçimlerinde İyi Parti'nin 1. sırada Eskişehir milletvekili adayı oldu.[8] 28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. İdris Nebi Hatipoğlu, 2 Kasım 2023 tarihinde İYİ Parti'den istifa etti.




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