İdris Nebi Hatipoğlu kimdir?

"Artist" Sanatçı olarak bilinen Cahit Zarifoğlu, Türk şiirinin en özgün isimlerinden biridir. Geride Türk şiirlerinin ve edebiyatının başyapıtlarını bırakan soyadı gibi zarif insan olan şair, aynı zamanda güreş ve pilotlukla da ilgilenirdi. 31 yıl önce aramızdan ayrılan Yedi Güzel Adam'ın değerli ismi Cahit Zarifoğlu'nun hayatını sizler için derledik. Peki Cahit Zarifoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etti? İşte ayrıntılar...