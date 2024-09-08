İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) her yıl yaz ve kış tarifeleri ile toplu ulaşımda farklı saat düzenlemeleri yapmaktadır. İETT kış tarifesi, genellikle okulların açılmasına yakın bir tarihte devreye girer ve toplu taşıma hizmetlerinde yoğun talebi karşılamak amacıyla sefer sayıları artırılır. Peki İETT kış tarifesi ne zaman başlayacak?