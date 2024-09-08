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İETT otobüsleri kış tarifesine mi geçti? İBB duyurdu!

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), kış tarifesine geçeceğini duyurdu. 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren yeni sefer saatleri geçerli olacak.

16:16 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
İETT kış tarifesi ne zaman?
İETT kış tarifesi ne zaman?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) her yıl yaz ve kış tarifeleri ile toplu ulaşımda farklı saat düzenlemeleri yapmaktadır. İETT kış tarifesi, genellikle okulların açılmasına yakın bir tarihte devreye girer ve toplu taşıma hizmetlerinde yoğun talebi karşılamak amacıyla sefer sayıları artırılır. Peki İETT kış tarifesi ne zaman başlayacak?

İETT otobüsleri kış tarifesine mi geçti?

Yeni sefer saatlerine ilişkin bilgilere, İETT'nin resmi internet sitesi ve "Otobüsüm Nerede" uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

İETT’nin X’ten yaptığı paylaşım şu şekilde;

“İETT kış tarifesine geçiyor. 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerimizi öğrenmek için http://iett.istanbul web sitemizi veya Otobüsüm Nerede uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz.”

#İETT otobüs saatleri
#İBB
#İETT kış tarifesi
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