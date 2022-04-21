İftar vakti: İstanbul, Ankara, İzmir 21 nisan 2022 iftar saati kaçta? Hoşgörünün, muhabbetin, samimiyetin ayı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte iftar vakti en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Müslümanlar 2 Nisan’da oruç ibadetini yerine getirmeye başladılar. 1 mayıs 2022'de orucun son günü. İftar ve sahur saatleri Diyanet tarafından açıklandı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? İşte 2022 Ramazan İmsakiyesine göre iftar saatleri sizlerle...

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