​İftar vakti: İstanbul, Ankara, İzmir 21 nisan 2022 iftar saati kaçta?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan saatlere göre 21 Nisan Perşembe günü İstanbul için Iftar Vakti 19:56 olacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? İşte 2022 Ramazan İmsakiyesine göre iftar saatleri sizlerle...
İstanbul için iftar vakti saat kaçta?
- 21 Nisan İstanbul iftar vakti: 19:56
- 22 Nisan İstanbul iftar vakti: 19:57
- 23 Nisan İstanbul iftar vakti: 19:58
Ankara için iftar vakti saat kaçta?
- 21 Nisan Ankara iftar vakti: 19:39
- 22 Nisan Ankara iftar vakti: 19:40
- 23 Nisan Ankara iftar vakti: 19:41
İzmir için iftar vakti saat kaçta?
- 21 Nisan İzmir iftar vakti: 20:00
- 22 Nisan İzmir iftar vakti: 20:01
- 23 Nisan İzmir iftar vakti: 20:02