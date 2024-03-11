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İftara ne kadar var? İl il 2024 Ramazan imsakiyesi akşam ezanı saati

Ramazan 2024 imsakiyesi ve Diyanet ezan saatleri oruç tutanlar tarafından merak konusu. İftara ne kadar kaldı, akşam ezanı kaçta okunacak? soruları Ramazan ayının 1. günü araştırılıyor. Sahurda niyet edilerek tutulan oruçlar akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılacak. Akşam ezanı okunmasına az bir vakit kala iftar sofrası için hazırlıklar yapılıyor. Peki 11 Mart 2024 iftara ne kadar kaldı? İşte il il imsakiye 2024 iftar vakti, akşam ezanı saati diyanet namaz vakitleri...

15:27 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:32 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İftara ne kadar, kaç saat var? Akşam ezanı kaçta okunuyor?
İftara ne kadar, kaç saat var? Akşam ezanı kaçta okunuyor?
İftara ne kadar kaldı? 2024 Ramazan imsakiyesi iftar saati kaçta? soruları Ramazan ayının ilk gün orucunun tutan Müslümanların gündeminde. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler ilk sahur yaparak oruçlarına niyet ettiler. Şimdi akşam ezanının okunmasını yani iftar saatini bekliyorlar. Diyanet’in paylaştığı
ve akşam ezan saati, iftar vakti haberimizde.

İFTARA NE KADAR KALDI, İSTANBUL AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNACAK?

11 Mart Pazartesi İstanbul iftar saati akşam ezanı vakti: 19:13

İFTARA NE KADAR KALDI, ANKARA AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNACAK?

11 Mart Pazartesi Ankara iftar saati akşam ezanı vakti: 18:58

İFTARA NE KADAR KALDI, İZMİR AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNACAK?

11 Mart Pazartesi İzmir iftar saati akşam ezanı vakti: 19:21

İFTARA NE KADAR KALDI, BURSA AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNACAK?

Bursa iftar saati akşam ezanı vakti: 19:13

İFTARA NE KADAR KALDI, ANTALYA AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNACAK?

11 Mart Pazartesi Antalya iftar saati akşam ezanı vakti: 19:08

İFTAR DUASI

Okunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.

Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.


#iftar saati
#akşam ezanı saati
#İstanbul iftar vakti
2 saat önce
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