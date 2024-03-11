İFTARA NE KADAR KALDI, İSTANBUL AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNACAK?
11 Mart Pazartesi İstanbul iftar saati akşam ezanı vakti: 19:13
İFTARA NE KADAR KALDI, ANKARA AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNACAK?
11 Mart Pazartesi Ankara iftar saati akşam ezanı vakti: 18:58
İFTARA NE KADAR KALDI, İZMİR AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNACAK?
11 Mart Pazartesi İzmir iftar saati akşam ezanı vakti: 19:21
İFTARA NE KADAR KALDI, BURSA AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNACAK?
Bursa iftar saati akşam ezanı vakti: 19:13
İFTARA NE KADAR KALDI, ANTALYA AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNACAK?
11 Mart Pazartesi Antalya iftar saati akşam ezanı vakti: 19:08
İFTAR DUASI
Okunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.
Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.
PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI
Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;
-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”
TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)
Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”
İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”
GÜNÜN DUASI
Allah’ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.