Fitre, Ramazan ayının sonunda, nisab miktarı mala sahip olan her Müslüman'ın vermesi gereken bir sadakadır. Fitre, insan olarak yaratılmanın ve Ramazan ayını tamamlamanın şükrü olarak verilir. Peki fitre kime verilir kime verilmez, ne kadar fitre verilecek? Yakın akrabalara fitre verilebilir mi? Geline, damada, kaynanaya-kaynataya, doğmamış bebeği, yeni doğan çocuğa fitre verilir mi? Camiye, Kur’an Kursuna, öğrencilere fitre geçer mi? İşte fitreye ilişkin tüm merak edilenler.