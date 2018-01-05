Iğdır’da elektrik kesintisi yapılacak.

Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için 09 Ocak 2018 tarihinde 08:30-16:30 saatleri arası elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek yerler şöyle: “Hakmehmet, Kuzugüden, Sarıçoban, Kazancı ve Ağaver köyleri”