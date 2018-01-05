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Iğdır’da elektrik kesintisi yapılacak

Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Iğdır’da elektrik kesintisi yapılacağını belirtti.

Haber Merkezi IHA
Iğdır’da elektrik kesintisi yapılacak.

Iğdır’da elektrik kesintisi yapılacak.

Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için 09 Ocak 2018 tarihinde 08:30-16:30 saatleri arası elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek yerler şöyle: “Hakmehmet, Kuzugüden, Sarıçoban, Kazancı ve Ağaver köyleri”

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