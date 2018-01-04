İğne Oyaları Hakkında Bilgilendirme

İğne oyaları modelleri tüketicinin aklında her zaman nostaljik bir görüntü bırakır. Tüketici iğne oyaları modelleri konusunda hassas davranır çoğu zaman klasik model istemezler. Günümüzün trend modelleri olan renk renk cıvıl cıvıl olan modelleri tercih ederler. Ayrıca çoğu zaman bu modeller hakkında oldukça bilgiye sahip insanlar görebilirsiniz. Bunlar iğne oyası tutkunlarıdır. Evlerinde her köşede danteller, birçok dekora giydirilmiş işlemeler görülebilir. Tüketici çoğu zaman bu modeller hakkında güzel şeyler söyler beğenir ve tavsiye eder. Çünkü unutulmamalıdır ki iğne oyaları el emeği ile üretilmiş bir dekordur.

İğne Oyaları Modelleri Hangileridir?

Bu modeller birçok alt dal içerir. Çiçek modelleri, yaprak modelleri, çeşitli figürler, logolar. Bunların hepsi farklı tarz ve figür olarak işlenebilir. Yapılması oldukça emek isteyen bu ürünler tüketicinin eline ulaştığında ne kadar zarif ne kadar hassas parçalar olduğunu tüketici kendi de görecektir. Uzun yıllar kullanılmak isteniyorsa bahsettiğimiz parçalar zarar vermeden nazikçe ve yıpratmadan kullanılmalıdır.

İğne Oyası Ne Kadar Sürede Yapılabilir?

İğne oyaları el emeği ile işlenecek parçanın eni ve uzunluğuna göre üretim süresi uzayabilir kısalabilir. El emeği ile yapıldığı için tek tek ilmek ilmek işlendiği için özenle ve bir sıra dahi atlanmadan dikkatli bir şekilde yapılıyor. Çeşitli modeller

hakkında birçok bilgi edinilebilir hala ilk oyayı yapan kişinin iğne oyasını nasıl ortaya çıkardığı ile ilgili bir bilgi olmasa da sizlerin de iyi ki bulunmuş dediğini duyar gibiyiz. Bu modeller oldukça güzel ve klasik olmayan yeni trend modellerdir kullanımı kolay sürekli yıkandığında bile uzun yıllar boyunca dayanıklılık sağlayacak sağlam ipler ile işlenmiştir.

İğne Oyası Yapımında Neler Kullanılır?

İğne oyaları modelleri üretiminde yardımcı edevat olan ipler Şifon ve Naylon olarak kullanılıyor. Bu türlerin kullanılmasının nedeni daha sağlam ve dayanıklı olmasıdır. Tüketicinin daha dayanıklı üretimler dikkatini çekiyor ve o yöne yoğunlaşıyorlar. Biz de tüketiciye en iyi kalitede ürün sunmak amacı ile oyalarımızı sağlam iplerle yapmayı amaçlıyoruz. Çünkü iğne oyaları fiyatları çoğu yerde ipin kalitesine göre değişse de bizler sadece boyutları için fark fiyatı alıyoruz. Tüm oyalarımız ne kadar büyük ve ne kadar küçük boyutta olursa olsun aynı kalitede ipten üretiliyorlar. Sizlerin memnuniyetini almak bizler için oldukça önemli bir konudur.

Sizde iğne oyaları modelleri fiyatlarını karşılaştırıp dilediğiniz modelin fiyatını öğrenebilirsiniz. Özel üretim olup kişiye özel renk çeşit ve şekil olarak birçok alanda bölünebilen iğne oyaları modelleri sizlere tam da isteyebileceğiniz bir işçilik sunuyor. Kalitenin adresi biziz değerli kullanıcılar sizsiniz...